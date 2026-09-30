알-후세이니: 저항의 무기는 우리 전사들의 손에 여전히 맡겨진 채로 남을 것이다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 이라크 이슬람 저항의 대변인 자파르 알-후세이니는 이라크에서 미군 점령군 철수 축하 행사에서 말했다: 미군은 2011년 이라크가 첫 승리를 거두기 위해 패배 외에 다른 선택이 없었다.

그는 강조했다: 이라크 이슬람 저항의 남자들은 수도 바그다드를 거의 전복시킬 뻔한 타크피르 물결에 맞서기 위해 일어섰다.

이라크 저항의 대변인은 덧붙였다: 종교 권위의 파트와가 발표된 후 저항 그룹의 역할은 많은 수의 자원봉사자를 훈련시켜 파트와의 성공을 보장하는 것이었다.

그는 명확히 했다: 미군은 테러리즘과의 전쟁을 구실로 이라크로 돌아왔다. 저항은 미국에 의한 이라크의 두 번째 점령에 맞서기 위해 무기를 발전시키는 데 성공했다.

알-후세이니는 강조했다: 미국 점령군들은 가자 지원 전쟁과 이란에 대한 침략 과정에서 하쉬드 알-샤아비의 거점을 표적으로 삼았다.

이라크 저항의 대변인은 명확히 했다: 이라크 저항은 점령군에 대항하여 무기를 들고 짐을 짊어진 바로 그 저항이다. 어떤 국가나 정치 측에서 제시한 어떤 일정이나 합의도 구속력이 없다.

그는 덧붙였다: 저항의 무기는 우리 무자헤딘의 손에 여전히 맡겨진 채로 남을 것이다.