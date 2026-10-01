아브나 통신에 따르면, «도널드 트럼프» 미국 대통령은 이란에 대한 반복된 발언과 주장에서 이란에 대한 군사 공격 가능성 또는 이 나라와의 합의 도달에 대해 말했다.

트럼프는 미국이 이 문제에서 결정을 내려야 한다고 말하며 발언했다: «아마 우리는 이란을 공격할 것이고, 아마 우리는 합의에 도달할 것이다; 어쨌든 우리는 결정해야 하며, 전쟁은 곧 어떤 형태로든 끝날 것이다.»

미국 대통령은 또한 «플라이두바이» 항공기와 관련된 사건에 대해 시온주의 정권의 총리 «베냐민 네타냐후»와 대화했다고 발표했다.

트럼프는 또한 중국 국가주석과의 대화에서 정치범 석방 문제를 논의했다고 말했다.

그는 또한 영국의 «페어퍼드» 기지 사건 용의자 석방에 대해 이 사람들을 석방하기 위한 영국의 조치 이유가 오늘 밝혀질 것이라고 말했다.

미국의 테러 정권 수장은 또한 경유 가격 상승에 대해 경유 상황이 중동 때문이 아니라 러시아에서 진행 중인 사건 때문에 심각하게 악화되었다고 주장했다.

그는 경유 정제소가 우려스러운 속도로 가동을 중단하고 있다고 말하며 덧붙였다: 이것이 일어나지 않았다면 우리는 경유 문제가 없었을 것이다.

트럼프는 연설의 다른 부분에서 이란과의 전쟁에서 미국의 사상자 수에 관한 이전의 거짓말을 반복하며 말했다: 이 전쟁에서 단 18명의 미국인이 사망했다; 반면 이라크 전쟁에서는 4500명이 사망했다.

미국 대통령은 미국 중간선거에서 민주당의 승리 가능성을 언급하며 주장했다: 민주당이 집권하면 가격이 두 배가 될 것이다.

미국의 테러 대통령은 민주당이 최악의 정책을 가지고 있다고 말하며 주장했다: 그들이 집권하면 미국은 심각한 경제 불황에 빠질 것이고 우리는 매우 나쁜 상황에 직면할 것이다.

이란은 두 가지 선택지를 가지고 있다; 합의 또는 폭격

트럼프는 말했다: 이란과의 합의 도달 기회가 끝나가고 있으며, 워싱턴은 테헤란에 대해 눈앞에 두 가지 선택지만 보고 있다: 합의 도달 또는 폭격.

그는 덧붙였다: «아마 우리는 그들을 폭격할 것이다. 우리는 이 결정을 내려야 한다; 그들을 폭격하거나 합의에 도달하거나.

미국 대통령은 또한 주장했다: 이란은 경제적, 군사적 위기와 이 나라 지도자들 사이의 권력 통제를 둘러싼 의견 차이에 직면해 있다.

트럼프는 또한 강조했다: 워싱턴은 곧 그가 영국의 «페어퍼드» 기지 사건에서 «이란의 개입»이라고 부른 것에 대응할 것이다.