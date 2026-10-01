헤그세스: 우리는 미군의 장성과 제독 수를 20퍼센트 줄였다

아브나 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국의 전쟁장관 피트 헤그세스는 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 이 나라 군대의 하급 장교와 부사관을 대상으로 한 연설에서 미군의 장성과 제독 직위의 20퍼센트 감축을 공식 확인했다.

헤그세스는 «숙청»으로 불린 미국 고위 군사 당국자의 해임에 관한 언론 보도에 대한 반응으로 말했다: 나는 이 조치를 «책임성»이라고 부른다.

그는 덧붙였다: 이것은 오래전에 했어야 할 일이며, 우리가 해야 했던 최소한의 일이다.

미국의 전쟁장관은 또한 미군 군인들 사이의 성폭행과 자살 통계의 감소를 주장하면서 동시에 흑인과 여성으로부터의 모집이 증가했다고 지적했다.

헤그세스는 더 나아가 이란의 방어 능력을 무시하며 주장했다: «우리는 이란의 해군, 공군, 방공 시스템을 파괴했다.»

그는 또한 워싱턴이 최근 이란에 대한 공격 과정에서 이 나라의 재래식 전력과 산업 인프라에 손상을 입혔으며 «이란의 재래식 방어 방패가 심각한 타격을 받았다»고 주장했다.

미국의 전쟁장관은 또한 이란에 대한 미국의 군사 작전을 «용감하고 역사적»이라고 묘사했다.

헤그세스는 연설의 다른 부분에서 미국 언론인을 강하게 비판하며 말했다: 그들은 기밀 정보, 군대 이동, 미국 기지 위치를 폭로함으로써 이를 적에게 알리고 이 나라의 작전을 위험에 빠뜨린다.

그는 자유 언론이 중요하다고 말하며 덧붙였다: 군대와 그들의 역사적 임무를 의도적으로 파괴하는 당파적 정치 활동은 본질적으로 반미 행위이다.

헤그세스는 또한 미국 군인들에게 말했다: 언론이 탄약 비축량에 대해 거짓말을 할 때, 이것은 국가에 대한 배신이며, 이것으로 그들은 여러분의 생명을 위험에 빠뜨린다.