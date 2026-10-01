사이드 암마르 하킴, 이라크 주권의 날에: 지역의 안보는 우리의 안보이다

아브나 통신이 이라크 국가 지혜 운동 정보 사이트를 인용해 보도한 바에 따르면, 이라크 국가 지혜 운동 의장 사이드 암마르 하킴은 ISIS와의 전쟁 국제 연합 임무 종료에 즈음한 이라크 주권의 날 행사에서 ISIS 테러리즘에 맞선 이라크 국민의 희생을 기리며, 이 대결이 이라크 역사에서 빛나는 장절이었다고 강조하고 국가 차원에서의 의사 결정 독립의 필요성을 강조했다.

그는 이어 이라크 순교자들을 이 기회에 기억해야 할 사람들의 첫 번째로 꼽았고, 그들이 이라크가 안전하고 자랑스럽게 남기 위해 목숨을 바쳤다고 말했다.

이라크 국가 지혜 운동 의장은 또한 나자프의 최고 종교 권위와 그 성스러운 파트와의 역할, 그리고 이 파트와가 이라크 국민의 통합, 유대, 연대를 유지하는 데 미친 현저한 영향을 칭송했다.

하킴은 또한 이라크 군대, 경찰, 테러 대응 기관에서부터 인민동원군, 페슈메르가, 부족 동원군, 저항 세력에 이르기까지 이라크 무장 세력의 용맹과 무용을 기렸고, 이 세력들의 희생의 결과가 테러리즘의 패배와 그 악의 종식이었다고 강조했다.

그는 주권의 구성 요소는 법 집행의 지배가 오직 정부의 손에 있고 권력이 정부와 그 합법적 기관에 의해 독점되며, 전쟁과 평화에 관한 의사 결정도 이라크와 그 국민의 최고 이익에 기초하여 합법적 기관이 내리는 국가적 결정일 때 완성된다고 강조했다.

이라크 국가 지혜 운동 의장은 국제 연합 임무의 종료가 국가 능력 강화의 지속, 군사 및 안보 기관의 발전, 정보 활동 강화, 테러리즘과의 싸움과 그 회귀 방지를 위한 항구적 준비 유지의 필요성을 배가시킨다고 밝혔다.

하킴은 정부의 틀 밖의 무기 문제의 진지한 해결을 이 국가적 책임의 요건으로 삼았고, 이것이 법치 강화, 사회 안보 보호, 장기적으로 이라크를 분쟁과 그 결과로부터 멀어지게 하는 데 필요하다고 말했다.