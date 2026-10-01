바그다드: 연합의 임무 종료는 우호국과의 협력 종료를 의미하지 않는다

아브나 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 이라크 외무부는 성명에서 발표했다: 이 나라에서 국제 연합의 공식 임무 종료는 바그다드와 우호국 간의 협력 종료를 의미하지 않으며, 안보 협력은 공동 이익과 국가 주권의 상호 존중을 기반으로 계속될 것이다.

이라크 외무부는 덧붙였다: 국제 연합의 임무 종료는 이라크에게 새로운 단계의 시작이며, 그곳에서 바그다드는 자국의 안전과 안정을 보장할 책임을 진다.

이 성명에 따르면, 우호국과의 안보 협력은 훈련과 능력 향상 등의 분야에서 계속될 것이며, 이 협력은 안전과 안정을 강화하고 테러리즘과의 싸움 노력을 지원하는 데 기여할 것이다.

«자이디»의 이라크에서 새로운 단계 시작 필요성 강조

이라크 총리 «알리 자이디»는 이 나라에서 새로운 단계를 시작하고 이라크가 다른 사람들의 분쟁의 장이 되는 것을 끝내야 할 필요성을 강조했다.

자이디는 말했다: «이라크가 분쟁의 장에서 스스로 결정을 내리고 자국의 땅과 주권을 수호하는 조국이 되는 새로운 서약을 선언하자.»

이라크 총리는 덧붙였다: «이라크인들은 인내의 세월에서 무거운 대가를 치렀고, 우리 나라의 무기 수는 이라크가 다른 사람들을 위한 장이 될 정도로 증가했다.»

그는 또한 이라크와 이 나라 국민을 수호하는 데 있어 나자프의 최고 종교 권위의 단호한 입장에 감사를 표했다.