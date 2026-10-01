레자자데: 국가의 핵 시설을 보호하기 위한 필요한 결정이 내려졌다

아브나 통신에 따르면, 야쿠브 레자자데는 군대를 지지하고 혁명 지도자에게 충성을 맹세하는 살마스 민중 집회의 214번째 밤에서 8년간의 성전 방위 경험을 언급하며 말했다: 1359년(1980년), 이라크 바트 정권은 외국 세력의 지원을 받아 이슬람 공화국 이란을 공격했지만, 이란 민족은 저항과 군대의 동반으로 적에 맞서 일어섰고 그들의 목표가 실현되는 것을 허용하지 않았다.

그는 덧붙였다: 오늘날에도 미국과 시온주의 정권은 이란 민족에 맞서고 있지만, 이슬람 공화국 이란의 군대는 방어 능력과 지난 세월의 경험을 갖추고 있어 모든 위협에 대응할 필요한 준비를 갖추고 있다.

의회 국가안보·외교정책위원회 간부회의 위원은 계속해서 말했다: 국가안보위원회 위원들과 정보부 책임자, 그리고 군대, 육군, 혁명수비대, 함자 사이드 알슈하다(그에게 평화가 있기를) 사령부 지휘관들과의 최근 회동에서 군대의 준비와 적의 위협에 대한 대응 지속이 강조되었다.

레자자데는 혁명수비대 대변인의 국가 장비와 방어 능력 준비에 관한 발언을 언급하며 말했다: 이슬람 공화국 이란의 군대는 다양한 능력과 장비를 보유하고 있으며, 이러한 능력의 일부는 지금까지 사용되지 않았다. 새로운 침략이 있을 경우 상황에 맞게 국가의 방어 능력이 사용될 것이다.

의회 국가안보·외교정책위원회 간부회의 위원은 또한 말했다: 이슬람 공화국 이란은 국가안보 분야에서 국가의 이익과 안보가 외부 위협의 영향을 받도록 허용하지 않을 것이며, 육군과 혁명수비대의 해군 부대는 국가의 전략적 지역에 완전한 준비를 갖추고 존재하고 있다.

레자자데는 연설의 다른 부분에서 핵 분야의 변화를 언급하며 말했다: 핵 성과를 보존하고 이슬람 공화국 이란의 평화적 핵 활동을 계속하는 것은 국가가 강조하는 사안 중 하나이며, 핵 센터와 시설을 보호하기 위한 필요한 결정이 내려졌다.