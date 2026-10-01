아브나 통신에 따르면, 이슬람 협의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 소셜 네트워크 중 하나에 올린 게시물에서 베센트의 취약한 상황을 설명하며, 미국 정부는 과거에 거의 제로에 가까운 금리로 많은 대출을 받았으며, 이제 그 대출의 상환 기한이 도래했고 정부는 이를 결제하기 위해 훨씬 더 높은 금리로 다시 새로운 대출을 받아야 한다고 썼다.

반면, 채권 구매자의 능력과 역량은 지속적으로 감소하고 있다. 예를 들어, 미국 채권의 대형 구매자(중국과 일본 등)는 새로운 채권을 구매하거나 기존 채권을 보유하는 데 덜 관심을 보이고 있으며, 이로 인해 채권 수익률이 상승하고 있다.

갈리바프는 베센트에게 호르무즈 해협을 폐쇄 상태로 유지하고 에너지 가격을 높게 유지하는 데 있어 이란의 역할, 그리고 채권 수익률 상승에 대한 영향이 미국 재무부를 증가하는 위기에 직면하게 하고 모든 문제를 악화시켰다고 경고했다. 다시 말해, 미국인들은 이란 국민의 권리를 존중함으로써 이러한 문제를 해결하지 않는 한 이러한 경제 문제를 극복할 수 없을 것이다.

미국 정부의 30년 만기 채권 금리는 어제 2002년 이후 최고 수준에 도달했으며, 현재 추세가 계속되면 1990년대 이전 수준으로 돌아갈 가능성이 있다.

갈리바프는 또한 그의 게시물에서 어제 임명된 베센트의 새 고문 데이비드 제르보스의 이미지를 사용했다. 그는 이상하고 괴상한 발언으로 유명하다.