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베센트의 최근 발언에 대한 갈리바프의 새로운 경제 공식

1 10월 2026 - 10:50
News ID: 1872443
Source: ABNA
베센트의 최근 발언에 대한 갈리바프의 새로운 경제 공식

의회 의장은 이란 경제가 앞으로 2주 안에 붕괴할 것이라고 주장한 스콧 베센트 미국 재무장관의 최근 수사에 대한 답변으로, 미국 경제에 대한 이란의 압박 수단에 대한 설명을 제공했다.

아브나 통신에 따르면, 이슬람 협의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 소셜 네트워크 중 하나에 올린 게시물에서 베센트의 취약한 상황을 설명하며, 미국 정부는 과거에 거의 제로에 가까운 금리로 많은 대출을 받았으며, 이제 그 대출의 상환 기한이 도래했고 정부는 이를 결제하기 위해 훨씬 더 높은 금리로 다시 새로운 대출을 받아야 한다고 썼다.

반면, 채권 구매자의 능력과 역량은 지속적으로 감소하고 있다. 예를 들어, 미국 채권의 대형 구매자(중국과 일본 등)는 새로운 채권을 구매하거나 기존 채권을 보유하는 데 덜 관심을 보이고 있으며, 이로 인해 채권 수익률이 상승하고 있다.

갈리바프는 베센트에게 호르무즈 해협을 폐쇄 상태로 유지하고 에너지 가격을 높게 유지하는 데 있어 이란의 역할, 그리고 채권 수익률 상승에 대한 영향이 미국 재무부를 증가하는 위기에 직면하게 하고 모든 문제를 악화시켰다고 경고했다. 다시 말해, 미국인들은 이란 국민의 권리를 존중함으로써 이러한 문제를 해결하지 않는 한 이러한 경제 문제를 극복할 수 없을 것이다.

미국 정부의 30년 만기 채권 금리는 어제 2002년 이후 최고 수준에 도달했으며, 현재 추세가 계속되면 1990년대 이전 수준으로 돌아갈 가능성이 있다.

갈리바프는 또한 그의 게시물에서 어제 임명된 베센트의 새 고문 데이비드 제르보스의 이미지를 사용했다. 그는 이상하고 괴상한 발언으로 유명하다.

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