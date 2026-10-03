가리브-아바디: 미국은 다른 사람을 훈계하는 대신 자신의 범죄에 책임을 져야 한다

아브나 통신의 보도에 따르면, 카젬 가리브-아바디 외교부 법무·국제 담당 차관은 마셜 제도에서의 미국의 67회 핵실험과 지난 수십 년간의 인도적 및 환경적 결과를 언급하며, 이러한 실험을 핵 강국의 책임에 대한 반박할 수 없는 증거로 규정했다.

그는 소셜 네트워크 중 하나에 메시지를 게시하며 말했다: 미국은 다른 사람을 훈계하는 대신 자신의 범죄에 책임을 지고, 피해자의 손해를 보상하며, 투명성과 핵 군축에 전념해야 한다.