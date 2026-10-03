혁명수비대: 무비용 위협의 시대는 끝났다

아브나 통신의 보도에 따르면, 이슬람 혁명수비대는 "진실한 약속 2" 작전 2주년을 맞아 성명에서 메흐르월 10일을 이 작전과 1403년(2024년) 점령지의 목표물에 대한 혁명수비대 항공우주군의 미사일 공격을 상기시키는 날로 지정했다.

이 성명에서 말한다: 메흐르월 10일은 역사적이고 영속적인 서사시 "진실한 약속 2 작전"과 1403년 이슬람 혁명수비대 항공우주군의 역사적이고 자랑스러운 공격을 상기시킨다. 이 작전에서 이란 이슬람 공화국은 이스마일 하니예 순교자, 사이드 하산 나스랄라 순교자, 혁명수비대 압바스 닐포루샨 중장 순교자를 포함한 저항 전선의 사령관과 지도자들의 순교에 대한 응답으로 점령지의 목표물을 정밀 유도 미사일과 드론으로 공격했다.

혁명수비대는 또한 이 작전을 시오니스트 정권의 침략과 범죄에 대한 응답 외에도 이란 국민의 적들에게 명확한 메시지를 전달하는 것으로 간주하며 강조했다: "무비용 위협의 시대는 끝났으며, 어떤 침범도 후회하게 만들고 고통스러운 응답을 초래할 것이다."

이 성명의 다른 부분에서는 "진실한 약속 2" 작전의 설계와 실행에서 혁명수비대 고위 사령관들의 역할을 언급하며 말한다: 이 전략적 작전은 모하마드 바게리 순교 중장의 지도와 통찰, 호세인 살라미 순교 중장의 지휘, 아미르 알리 하지자데 순교 중장의 기술적 천재성과 공격적 권위, 마흐무드 바게리 순교 중장의 작전적 통찰과 지하드 정신에 의해 수행되었고 이란 이슬람 공화국의 미사일 능력을 과시했다.

이슬람 혁명수비대는 또한 저항 전선과 군대의 순교자들의 기억과 이름을 기리며 강조했다: 최근 전쟁에서 이슬람 혁명수비대의 권위는 다른 군대와 함께 미국과 시오니스트 정권 앞에 과시되었고, 이것은 이 기관을 친구와 적의 눈에 이란 이슬람 공화국 힘의 기둥 중 하나로 만들었다.