모흐센 레자이: 현실은 이란이 결정한다

아브나 통신의 보도에 따르면, 모흐센 레자이 최고 국가안보위원회 사무총장은 자신의 소셜 미디어 페이지에 썼다: 연이은 패배 후에도, 미국 역사상 최악의 대통령은 여전히 쉬지 않고 말하고 있다. 그리고 이제 그의 말은 자신의 환상조차 뛰어넘었다.
레자이는 밝혔다: 너는 자신의 환상 세계에서 매일 승리할 수 있다. 그러나 현실은 이란이 결정한다. 그 국민, 그 군인, 그 미사일에 의해.
최고 국가안보위원회 사무총장은 썼다: 연이은 패배 후에도, 미국 역사상 최악의 대통령은 여전히 쉬지 않고 말하고 있다. 그리고 이제 그의 말은 자신의 환상조차 뛰어넘었다.
아브나 통신의 보도에 따르면, 모흐센 레자이 최고 국가안보위원회 사무총장은 자신의 소셜 미디어 페이지에 썼다: 연이은 패배 후에도, 미국 역사상 최악의 대통령은 여전히 쉬지 않고 말하고 있다. 그리고 이제 그의 말은 자신의 환상조차 뛰어넘었다.
레자이는 밝혔다: 너는 자신의 환상 세계에서 매일 승리할 수 있다. 그러나 현실은 이란이 결정한다. 그 국민, 그 군인, 그 미사일에 의해.
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