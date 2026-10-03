모흐센 레자이: 현실은 이란이 결정한다

아브나 통신의 보도에 따르면, 모흐센 레자이 최고 국가안보위원회 사무총장은 자신의 소셜 미디어 페이지에 썼다: 연이은 패배 후에도, 미국 역사상 최악의 대통령은 여전히 쉬지 않고 말하고 있다. 그리고 이제 그의 말은 자신의 환상조차 뛰어넘었다.

레자이는 밝혔다: 너는 자신의 환상 세계에서 매일 승리할 수 있다. 그러나 현실은 이란이 결정한다. 그 국민, 그 군인, 그 미사일에 의해.