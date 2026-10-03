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타흐트-라반치: 런던은 이란에 대한 군사적 침략 가담에 대해 책임을 져야 한다

3 10월 2026 - 12:23
News ID: 1873103
Source: ABNA
타흐트-라반치: 런던은 이란에 대한 군사적 침략 가담에 대해 책임을 져야 한다

영국 당국자들의 이란에 대한 비난에 이어, 테헤란 주재 이 국가 대사가 외교부에 소환되었고, 이란에 대한 영국 정부의 파괴적 접근의 지속에 대한 이란의 강력한 항의가 그에게 전달되었다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 영국 총리의 이란 이슬람 공화국에 대한 근거 없는 비난에 이어, 테헤란 주재 이 국가 대사 "휴고 쇼터"는 목요일 메흐르월 9일에 외교부 정치 차관 "마지드 타흐트-라반치"에 의해 소환되었고, 이란에 대한 영국 정부의 파괴적 접근의 지속에 대한 이란 이슬람 공화국의 강력한 항의가 그에게 전달되었다.

이 소환 회의에서, 우리 국가의 외교부 정치 차관은 이란 국민에 대한 여러 불법 행위, 특히 이란에 대한 미국-시오니스트 군사 침략의 준비와 실행을 위해 영국 관할권 아래 있는 군사 기지와 시설을 제공한 것에 대한 영국 정부의 국제적 책임을 상기시키면서 강조했다: "페어포드 기지에서의 사보타주 시도를 구실로 근거 없는 비난을 제기하는 영국 정부의 최근 선전 캠페인은 이란 국민에 대한 군사 침략에서 영국의 공모를 결코 가릴 수 없으며, 영국 정부는 침략 범죄와 미국과 시오니스트 정권이 저지른 전쟁 범죄에 대한 가담에 대해 책임을 져야 한다."

타흐트-라반치는 페어포드 군사 기지에서의 사보타주 계획을 이란과 연관시키는 영국 당국자들의 근거 없고 비열한 주장을 반박하면서, 이 문제에 대한 영국 정부의 공식 설명과 이란에 대한 그 부적절한 접근의 수정 필요성을 강조했다.

영국 대사는 이란 이슬람 공화국의 항의를 런던에 전달할 것이라고 강조했다.

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