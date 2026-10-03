아브나 통신의 보도에 따르면, 영국 총리의 이란 이슬람 공화국에 대한 근거 없는 비난에 이어, 테헤란 주재 이 국가 대사 "휴고 쇼터"는 목요일 메흐르월 9일에 외교부 정치 차관 "마지드 타흐트-라반치"에 의해 소환되었고, 이란에 대한 영국 정부의 파괴적 접근의 지속에 대한 이란 이슬람 공화국의 강력한 항의가 그에게 전달되었다.

이 소환 회의에서, 우리 국가의 외교부 정치 차관은 이란 국민에 대한 여러 불법 행위, 특히 이란에 대한 미국-시오니스트 군사 침략의 준비와 실행을 위해 영국 관할권 아래 있는 군사 기지와 시설을 제공한 것에 대한 영국 정부의 국제적 책임을 상기시키면서 강조했다: "페어포드 기지에서의 사보타주 시도를 구실로 근거 없는 비난을 제기하는 영국 정부의 최근 선전 캠페인은 이란 국민에 대한 군사 침략에서 영국의 공모를 결코 가릴 수 없으며, 영국 정부는 침략 범죄와 미국과 시오니스트 정권이 저지른 전쟁 범죄에 대한 가담에 대해 책임을 져야 한다."

타흐트-라반치는 페어포드 군사 기지에서의 사보타주 계획을 이란과 연관시키는 영국 당국자들의 근거 없고 비열한 주장을 반박하면서, 이 문제에 대한 영국 정부의 공식 설명과 이란에 대한 그 부적절한 접근의 수정 필요성을 강조했다.

영국 대사는 이란 이슬람 공화국의 항의를 런던에 전달할 것이라고 강조했다.