사르다르 에븐 알-레자: 적은 전장에서 이란의 행동 능력을 보게 될 것이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 사르다르 에븐 알-레자 국방 및 군 지원부 대행 장관은 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 다음과 같이 썼다: 백악관의 혼란을 허구의 전쟁 시나리오로 숨기지 마라. 여론의 압력, 군대의 피로, 전쟁 비용의 증가가 당신들의 계산을 뒤엎었다.

그는 덧붙였다: 국방 산업의 파괴 주장은 아무것도 바꾸지 않는다. 당신들은 전장에서 이란의 능력과 주도권을 보게 될 것이며 그 정치적 효과를 맛보게 될 것이다.