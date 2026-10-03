하티브자데: 이란은 전쟁 종식을 위한 미국의 구체적인 보장을 요구한다

아브나 통신의 보도에 따르면, 사이드 하티브자데는 목요일 러시아 1 텔레비전과의 인터뷰에서 카타르 측 중재로 진행될 예정인 협상이 교착 상태에 빠졌다는 미국 언론 보도에 관한 질문에 답하며 밝혔다.

외교부 정치국제연구센터 소장은 또한 덧붙였다: 우리의 계획과 정책은 상대방이 여러 번 협상 테이블을 배신했음에도 불구하고 외교를 통해 이 위기를 끝내려고 노력하는 것이다.

그는 지적했다: 지난 몇 주 동안 미국 정부의 이슬라마바드 양해각서 위반 이후, 우리는 방어 준비태세를 최대한 가능한 수준으로 유지하고 모든 시나리오에 대비하고 있으며 대비하고 있는 동시에, 항상 지역의 위기를 방지하려고 노력해 온 국가로서 카타르와 파키스탄을 포함한 중재자들을 통해, 그리고 제기된 질문에 대한 답변으로 우리의 제안을 제시하려고 노력했다.

하티브자데는 말했다: 이러한 제안 중에는 7일 해결 계획 또는 7일 이니셔티브 계획이 있으며, 이제 모두가 그것을 알고 있다. 우리는 이 계획을 카타르를 통해 미국 측에 제시했고, 최근 뉴욕에서 돌아오는 길에 외교부 대표단의 짧은 정차 중 카타르 중재자를 통해 상대방의 의견을 받았다. 이에 대한 응답으로 예비 의견이 그 자리에서 카타르 중재자에게 제시되었고, 공은 미국의 코트에 있다.