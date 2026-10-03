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헤즈볼라의 새로운 세대는 시오니스트들에게 전례 없는 손실을 입혔다

3 10월 2026 - 12:24
News ID: 1873106
Source: ABNA
헤즈볼라의 새로운 세대는 시오니스트들에게 전례 없는 손실을 입혔다

혁명수비대 쿠드스군 사령관은 말했다: 저항의 사이드와 사령관들의 순교에도 불구하고, 헤즈볼라의 새로 파견된 세대는 이 기간 동안 373대의 탱크와 장갑차가 저항 전사들의 공격을 받을 정도로 싸웠다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 이스마일 카아니 장군은 목요일 저녁 테헤란에서 저항 전선의 순교 사령관들의 2주기를 맞아 열린 "나스르 카리브"(가까운 승리) 행사에서 말했다: 혁명의 지도자의 순교에도 불구하고, 전능하신 하나님은 우리 민족에게 같은 영광스러운 길을 계속하는 지도자를 주셨다.

그는 밝혔다: 적에 대한 군사적 승리와 이란 민족의 광범위한 전장 참여로, 우리는 저항의 의미와 방법의 새로운 시대의 형성을 목격하고 있다.

혁명수비대 쿠드스군 사령관은 강조했다: 우리는 매일 11년 이상의 봉쇄에도 불구하고 확고한 의지로 저항의 길을 걸으며 전장에서 영웅적으로 전진하는 영웅적인 예멘 민족의 승리를 목격하고 있다. 예멘 저항군은 작전 첫 단계에서 목표 지역의 5400제곱킬로미터를 점령했다. 이는 성전 방어 시대의 베이트올모가다스 작전에서 해방된 지역과 맞먹는 면적이다. 그들은 또한 추가로 천 제곱킬로미터 이상을 점령할 직전에 있다.

그는 강조했다: 이러한 승리는 저항 전선이 고귀한 순교자들의 피의 은혜로, 순교자 사이드 하산 나스랄라와 그의 영원한 동반자 순교자 사이드 하셈 사피알딘의 길에서 영감을 받아 존엄과 긍지로 그 길을 계속하고 있음을 보여준다.

카아니 장군은 밝혔다: 우리는 아프가니스탄에서 예멘까지, 그리고 이란에서 가자와 레바논까지 이슬람 세계 전체에 방어, 독립, 존엄의 벨트를 강화해야 한다. 오늘 사이드 하산 나스랄라와 사이드 하셈 사피알딘 같은 순교자들의 피 덕분에 이슬람 민족들의 단결이 강화되고 있으며, 분열을 조장하는 흐름은 그 어느 때보다 더 많이 패배하고 있다.

그는 강조했다: 오늘 우리는 저항 전선에서의 전장 단결을 목격하고 있으며, 그 각 부분은 사려 깊음과 계산된 행동으로 적을 놀라게 하고 있다. 미국인들은 4일 또는 최대 2주 안에 이란을 항복시킬 수 있다고 생각했지만, 자신들의 계산과 완전히 다른 상황에 직면했다.

카아니 장군은 계속했다: 헤즈볼라는 가장 힘든 전쟁 중 하나에서 영웅적으로 싸웠고, 시오니스트 정권은 저주받은 전 생애 동안 지금까지 이런 전례 없는 손실을 겪은 적이 없다.

그는 말했다: 헤즈볼라가 멸망했고 더 이상 저항할 능력이 없다고 선전하던 와중에, 헤즈볼라 전사들은 전쟁 시작과 우리의 위대한 이맘의 순교 이틀 후에 전장에 들어와 오늘까지 전 세계의 친구와 적을 놀라게 할 정도로 남자답게 싸워왔다.

카아니 장군은 강조했다: 이 전쟁 기간은 헤즈볼라 창설 이래 가장 힘든 전쟁 중 하나였다. 그럼에도 불구하고 헤즈볼라는 영웅적으로 싸웠고, 셰이크 나임 카셈이 "우리는 아슈라와 카르발라처럼 싸웠다"고 한 표현은 공정하게 말해 올바른 표현이었다.

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