헤즈볼라의 새로운 세대는 시오니스트들에게 전례 없는 손실을 입혔다

아브나 통신의 보도에 따르면, 이스마일 카아니 장군은 목요일 저녁 테헤란에서 저항 전선의 순교 사령관들의 2주기를 맞아 열린 "나스르 카리브"(가까운 승리) 행사에서 말했다: 혁명의 지도자의 순교에도 불구하고, 전능하신 하나님은 우리 민족에게 같은 영광스러운 길을 계속하는 지도자를 주셨다.

그는 밝혔다: 적에 대한 군사적 승리와 이란 민족의 광범위한 전장 참여로, 우리는 저항의 의미와 방법의 새로운 시대의 형성을 목격하고 있다.

혁명수비대 쿠드스군 사령관은 강조했다: 우리는 매일 11년 이상의 봉쇄에도 불구하고 확고한 의지로 저항의 길을 걸으며 전장에서 영웅적으로 전진하는 영웅적인 예멘 민족의 승리를 목격하고 있다. 예멘 저항군은 작전 첫 단계에서 목표 지역의 5400제곱킬로미터를 점령했다. 이는 성전 방어 시대의 베이트올모가다스 작전에서 해방된 지역과 맞먹는 면적이다. 그들은 또한 추가로 천 제곱킬로미터 이상을 점령할 직전에 있다.

그는 강조했다: 이러한 승리는 저항 전선이 고귀한 순교자들의 피의 은혜로, 순교자 사이드 하산 나스랄라와 그의 영원한 동반자 순교자 사이드 하셈 사피알딘의 길에서 영감을 받아 존엄과 긍지로 그 길을 계속하고 있음을 보여준다.

카아니 장군은 밝혔다: 우리는 아프가니스탄에서 예멘까지, 그리고 이란에서 가자와 레바논까지 이슬람 세계 전체에 방어, 독립, 존엄의 벨트를 강화해야 한다. 오늘 사이드 하산 나스랄라와 사이드 하셈 사피알딘 같은 순교자들의 피 덕분에 이슬람 민족들의 단결이 강화되고 있으며, 분열을 조장하는 흐름은 그 어느 때보다 더 많이 패배하고 있다.

그는 강조했다: 오늘 우리는 저항 전선에서의 전장 단결을 목격하고 있으며, 그 각 부분은 사려 깊음과 계산된 행동으로 적을 놀라게 하고 있다. 미국인들은 4일 또는 최대 2주 안에 이란을 항복시킬 수 있다고 생각했지만, 자신들의 계산과 완전히 다른 상황에 직면했다.

카아니 장군은 계속했다: 헤즈볼라는 가장 힘든 전쟁 중 하나에서 영웅적으로 싸웠고, 시오니스트 정권은 저주받은 전 생애 동안 지금까지 이런 전례 없는 손실을 겪은 적이 없다.

그는 말했다: 헤즈볼라가 멸망했고 더 이상 저항할 능력이 없다고 선전하던 와중에, 헤즈볼라 전사들은 전쟁 시작과 우리의 위대한 이맘의 순교 이틀 후에 전장에 들어와 오늘까지 전 세계의 친구와 적을 놀라게 할 정도로 남자답게 싸워왔다.

카아니 장군은 강조했다: 이 전쟁 기간은 헤즈볼라 창설 이래 가장 힘든 전쟁 중 하나였다. 그럼에도 불구하고 헤즈볼라는 영웅적으로 싸웠고, 셰이크 나임 카셈이 "우리는 아슈라와 카르발라처럼 싸웠다"고 한 표현은 공정하게 말해 올바른 표현이었다.