아브나 통신의 보도에 따르면, 이스마일 바가이 외교부 대변인은 9월 30일(캐나다의 진실과 화해의 날)을 맞아 X 네트워크에 보낸 메시지에서, 이른바 기숙학교 제도에서 교육받던 원주민 어린이들의 수백 개의 이름 없는 무덤 발견을 상기시키며 다음과 같이 썼다:

"캐나다 원주민 어린이들의 쓰라린 운명은 여전히 세계의 양심을 괴롭히고 있다. 가족으로부터 강제로 분리되고, 이름과 언어와 정체성을 빼앗기고, 강제 동화 시스템에 배치된 어린이들 — 그 시스템에서 많은 이들이 잔인하게 학대받았고, 많은 이들이 집에서 멀리 떨어진 곳에서 목숨을 잃고 이름 없는 무덤에 묻혔다.

9월 30일은 캐나다에서 '진실과 화해의 날'로 지정되었다. 표면적으로는 원주민 기숙학교 생존자들과 그 가족들을 존중하고, 결코 집으로 돌아가지 못한 수백 명의 무고한 원주민 학생들을 추모하기 위한 것이다.

그러나 화해는 하루의 추모나 정치적 인사치레로 축소될 수 없다. 기숙학교에 대한 심각한 질문들이 여전히 답변되지 않고, 이 학교들의 운영과 본질이 불확실성의 안개 속에 남아 있는 한, '화해'는 불완전하게 남을 것이다.

원주민 어린이들의 고통과 아픔은 문화 전쟁의 주제가 아니라 진실과 책임에 관련된 문제이다.

원주민 어린이들의 이름 없는 무덤에 관한 질문에 대한 답변은 증거 제시, 투명성, 책임을 필요로 하며, 부인, 왜곡, 침묵이 아니다.

진실을 말하지 않고서는 화해가 불가능하며, 책임 없이는 정의가 실현되지 않을 것이다."