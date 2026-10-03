우리는 유라시아 경제 연합과의 장기적인 파트너십을 위한 준비가 되어 있습니다

아브나 통신이 벨라루스 주재 이란 대사관을 인용하여 보도한 바에 따르면, 모하마드 레자 아레프는 금요일 저녁 민스크에서 열린 이 회의에서 유라시아 경제 연합의 총리들과 고위 관리들이 참석한 가운데 벨라루스 주재 우리 국가 대사에 의해 낭독된 이 메시지에서 다음과 같이 덧붙였습니다: 이란은 유라시아 경제 연합과의 경제 및 지역 협력 발전의 길에서 적극적이고 신뢰할 수 있으며 장기적인 파트너로서 참여할 준비가 되어 있습니다.

정치적 안보와 경제적 안보 사이의 증가하는 연관성을 지적하면서, 그는 이란 이슬람 공화국이 진정한 다자주의, 상호 존중, 그리고 민족들의 평등한 권리를 믿으며 유라시아 경제 연합을 지역 협력 발전을 위한 중요한 플랫폼 중 하나로 간주한다고 강조했습니다.

제1부통령은 벨라루스 공화국의 정부와 우호적인 국민, 특히 이 국가의 총리에게 적절한 환대와 이 회의 개최에 대해 감사를 표하면서, 유라시아의 우호적이고 협력적인 국가들 사이에서 이란 이슬람 공화국의 존재를 현재의 변화에 대해 논의하고 연합 회원국 간의 공동 협력의 미래 경로를 그리기 위한 귀중한 기회로 여겼습니다.

아레프는 이어서 미국과 시오니스트 정권의 이란 이슬람 공화국에 대한 군사적 침략을 규탄하면서, 이러한 행위를 국제법의 기본 원칙, 유엔 헌장, 독립 국가의 국가 주권 및 영토 보전에 대한 명백한 위반이라고 규정했습니다.

미나브의 어린이 학교를 포함하여 우리 국가의 민간 시설과 무방비 국민에 대한 피해를 지적하면서, 그는 국제법의 원칙과 규칙을 존중할 필요성을 강조했습니다.

아레프는 또한 일방주의에 반대하는 것이 특정 국가를 옹호하는 것을 의미하지 않는다고 강조하면서 다음과 같이 말했습니다: 일방주의에 반대하는 것은 실제로 국가의 주권, 무역의 자유, 경제적 독립, 그리고 민족들이 자신의 발전 경로와 파트너를 선택할 권리를 옹호하는 것입니다.