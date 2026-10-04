모헤비 장군: 미국의 전쟁은 이란과의 전쟁인가, 아니면 미국 국민과의 전쟁인가?

아브나 통신에 따르면, 이슬람 혁명수비대 대변인 호세인 모헤비 장군은 이 나라가 이란 국민을 공격한 후 미국 국민의 경제 문제에 대한 뉴스에 반응하여 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 썼다: 전장에 새로운 부대를 파견하기 위한 막대한 비용, 동시에 미국의 물가 급등과 이 나라의 석유 비축량에서의 새로운 인출은 무엇을 의미하는가?!

그는 계속해서 질문을 제기하며 덧붙였다: 이란과의 전쟁인가, 아니면 미국 국민과의 전쟁인가?