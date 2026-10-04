카슈카비: 뉴욕 협상 내용은 이슬라마바드와 다르지 않았다

아브나 통신 기자에 따르면, 의회 국가안보 및 외교정책 위원회 대변인 하산 카슈카비는 외무장관의 누이 장례식 부대에서 기자들에게 협상의 최신 상황에 대해 밝혔다: 뉴욕에서 일어난 일은 이슬라마바드에서 제기된 동일한 논의의 연장이었으며, 내용에 어떠한 변화도 발생하지 않았다.

그는 덧붙였다: «우리는 그 일곱 가지 조건이 이행되고 체결되어야 하며, 그 후 호르무즈 해협 문제에 대해 진전이 이루어질 것이라고 믿는다.»

카슈카비는 이슬라마바드와 뉴욕 협상의 차이를 언급하며 말했다: 뉴욕에서 카타르를 중재자로 통해 비직접적 형태로 제기된 이 두 회의의 주요 차이는 단지 시간적 압축에 있었으며, 입장이나 협상 내용의 차이가 아니었다.

의회 국가안보 위원회 대변인은 계속했다: 이제 미국 측이 이 문제에 대해 결정을 내려야 한다. 내 견해로는 호르무즈 해협 문제와 제기된 조건 모두 협상 이후 단계에 있다.

그는 호르무즈 해협 문제에 대해서도 말했다: 이란과 오만 간의 호르무즈 해협 임시 통과 및 회랑에 관한 협상은 명확하며, 의회 법률도 명확하다; 따라서 이 문제는 현재 미국 당국의 결정 영역에 있다.

카슈카비는 또한 미국의 내부 정치 변화를 언급하며 밝혔다: 보아하니 미국인들은 내부적 차이에 직면해 있으며 선거 직전에도 있다.

마지막으로 그는 강조했다: «내용적 문제 측면에서 새로운 협상이 필요한 모호함은 존재하지 않으며, 이 분야의 결정은 미국 측의 책임이다.»