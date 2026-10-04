보루제르디: 국가 정책은 불변이다; 우리는 입장에서 물러서지 않는다

아브나 통신에 따르면, 의회 국가안보 및 외교정책 위원회 위원인 알라에딘 보루제르디는 기자들과의 만남에서 이슬람 공화국의 정책 지속성을 강조하며 밝혔다: 이슬람 공화국의 정책은 확고하고 견고하게 계속될 것이며 불변이다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 최근 발언에 대해 말했다: 이러한 발언은 새로운 문제가 아니며 우리는 이러한 발언과 미국 대통령의 수사에서 우리가 이상하다고 여기는 것에 익숙해졌다; 따라서 내 견해로는 걱정할 이유가 없다.

보루제르디는 덧붙였다: 미국인들은 자국의 선거를 치르기 전까지는 원칙적으로 격렬한 군사적 및 작전적 분위기에 들어가지 않을 것이지만, 만약 그러한 사건이 발생하더라도 이란의 군대와 국민은 완전히 준비되어 있다.

의회 국가안보 위원회 위원은 미국의 최근 협상 제안에 대해서도 말했다: 미국의 최근 제안은 카타르를 통해 전달되었으며, 오늘 오후에 외무장관과 회의를 갖고 이 제안들의 세부 사항을 검토할 것이다.

그는 계속했다: 우리는 확고하게 길을 계속할 것이며 우리의 입장에서 물러서지 않을 것이다.

보루제르디는 호르무즈 해협에 대해서도 밝혔다: 호르무즈 해협은 이란 이슬람 공화국의 통제 하에 있으며, 이 분야에서 이슬람 공화국의 정책은 확고하게 계속될 것이다. "우리는 이 전쟁의 승자이다."