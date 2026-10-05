아브나 통신의 보도에 따르면, 뉴욕 타임스 신문은 세 명의 관계자를 인용해 미국이 영국 남부에 위치한 페어포드 기지에서 B-1형 폭격기 12대를 갑작스럽게 철수시켰다고 보도했다.

이 보고에 따르면, 3대의 폭격기는 어제 사우스다코타주 주요 기지에 배치되었다. 이 갑작스러운 도주는 안보 우려의 심화와 어떤 작전의 가능성에 뒤이어 일어났다.

뉴욕 타임스는 덧붙였다. 페어포드 기지에 배치되었던 모든 미국 폭격기가 다시 미국의 주요 기지에 착륙했다. 미국 관계자들은 이 공군 폭격기들의 이동 요인의 성격에 관한 설명을 제공하기를 거부했다. 그들 중 일부는 지난 며칠 동안 페어포드 기지에 배치되었었다.

한 미국 관계자도 입수된 정보가 3주 전의 동일한 경고의 일부였다고 말했다.

주목할 점은 페어포드 사건이 2026년 9월 27일(1405년 메흐르 5일) 일요일 새벽에 열렸다는 것이다. 당시 영국 경찰이 페어포드 왕립 공군 기지 근처에서 이 나라 시민 5명을 체포했다. 이 주제는 처음에 폭발물과 관련된 혐의로, 그 후 테러 행위 준비라는 명목으로 추적되었고, 그 결과 수십 가족이 현장 주변에서 대피했다.

영국의 페어포드 기지 근처에서의 안보 사건 며칠 후, 사건의 규모에 관한 모호함과 이란이 언급된 계획과의 동시성이 이 사건을 새로운 안보 서사가 형성되는 장으로 변화시켰다.