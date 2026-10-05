아브나 통신의 보도에 따르면, 미국 네트워크 CNN은 분석 보고서에서 지난해 표적이 된 이란의 핵 시설에 대한 트럼프의 최근 주장이 일반 미국인들의 경악과 놀라움을 불러일으켰을 뿐만 아니라 이란 핵 프로그램 분야 전문가들의 놀라움도 초래했다고 강조했다. 트럼프는 이 시설들이 마약 제조 공장과 같았다고 주장했다!

카네기 재단 핵 정책 프로그램 책임자 중 한 명인 제임스 액턴은 강조했다. 나는 트럼프의 말을 들었다. 이상하다. 이 주제는 나에게 새로운 것이다. 내가 아는 한 포르도 시설은 마약 생산에 사용되지 않았고, 이전에도 이에 관한 어떤 주장도 들은 적이 없다.

CNN은 덧붙였다. 트럼프가 이 문제에서 실수한 것은 분명하지만 그는 어떤 실수도 인정하지 않고 그것을 바로잡는 대신 자신의 입장을 고수하고 있다. 트럼프의 말은 카리브해 지역의 마약에 관한 그의 입장 이후에 나왔다. 그는 이 이란에 대한 주장을 긴 하루와 백악관에서 텍사스로, 그리고 오클라호마로의 이동 후, 그것도 육로로 이동한 후에 제기했다.