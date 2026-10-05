사르다르 파드비: 이란 국민은 미국에 대해 바늘 끝만큼의 두려움도 없다

아브나 통신에 따르면, 이슬람 혁명 수비대 총사령관 고문단 단장 사르다르 알리 파드비는 일요일 밤 특별 뉴스 대담에서 말했다. 호르무즈 해협은 이 모든 긴 달 동안 의심할 여지 없이 이란의 통제 아래 있었다.

이슬람 혁명 수비대 총사령관 고문단 단장은 계속했다. 미국의 군사 능력은 해양 기반이다. 즉, 그 해군 안에 육군과 공군을 모두 가지고 있다. 따라서 미국의 군사 능력의 발현은 그 해군에 있다.

파드비는 덧붙였다. 미국인들은 1853년부터 페르시아만에 존재해 왔지만, 이제 처음으로 미국 선박이 페르시아만, 호르무즈 해협, 오만해뿐만 아니라 인도양 북부에도 단 한 척도 존재하지 않는다.

그는 말했다. 미국인들은 도망쳤고 우리 국경에서 천 킬로미터 이상 멀어졌다. 이 일은 그들 자신의 의지에 의한 것이 아니라, 이슬람 공화국 이란의 위엄과 이슬람 혁명 수비대 해군의 결과이다.

사르다르 파드비는 말했다. 미국인들은 호르무즈 해협의 남부 경로와 이란이 공식적으로 선언한 범위 밖을 통해 최대 300만에서 400만 배럴의 석유를 통과시킬 수 있다고 주장한다. 이 숫자는 이 해협을 통과하는 석유의 양과 비교할 때 주목할 만하지 않다.

이슬람 혁명 수비대 총사령관 고문단 단장은 덧붙였다. 이전에는 매일 2000만 배럴 이상의 석유가 공식적으로 호르무즈 해협을 통과했고, 그 외에도 일정량의 석유가 비공식적으로 수출되었다.

그는 계속했다. 세계 석유 수출의 46퍼센트가 호르무즈 해협을 통과했다. 언급되는 20퍼센트라는 숫자는 세계 석유 소비와 관련이 있다. 왜냐하면 많은 나라들이 자국에서 생산한 석유를 소비하고 수출이 없기 때문이다.

파드비는 덧붙였다. 이제 이 경로를 통한 석유 수출은 근본적인 혼란에 직면해 있으며, 바로 이 사실이 세계 경제, 미국, 유럽에 광범위한 영향을 미쳤다.