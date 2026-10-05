이란은 외교의 길에서 진지하다. 자신을 방어하는 데 진지한 것과 마찬가지로

아브나 통신에 따르면, 우리 나라 외무장관 사이드 압바스 아락치는 일요일 아침 테헤란에 주재하는 대사들과 외교 대표부 및 국제기구 사무소 수장들과의 모임에서 지역 정세에 대한 이슬람 공화국 이란의 입장을 설명하고 유엔 총회 제81차 회의에 파견된 우리 나라 대표단의 외교 활동에 관한 보고를 제시했다.

이슬람 공화국 이란이 유엔 총회 회의에서 효과적이고 위엄 있는 존재감을 보인 점을 언급하며, 그는 뉴욕 체류 중 취해진 가장 중요한 조치들을 설명했다. 즉 60개국 이상의 대통령과 외무장관 및 지역적·국제적 기구의 고위 책임자들과의 협의, 싱크탱크 및 언론과의 대화 등이다.

외무장관은 이란의 권리와 국가 이익을 수호하려는 이슬람 공화국 이란의 결의를 강조하며, 호르무즈 해협에 7일 이내에 안보를 회복하기 위한 이란의 제안된 이니셔티브에 대해 설명하고, 세계가 긴장 고조를 방지하기 위해 외교를 활용하는 이란의 선의와 지속적인 진지함을 분명히 목격하고 있다고 밝혔다.

아락치는 덧붙였다. 이 회의에서 모든 사람에게 이슬람 공화국 이란이 외교의 길에서 진지하다는 것이 분명해졌다. 자신을 방어하는 데 진지하고 단호한 것과 마찬가지로.

외무장관은 미국의 과도한 요구에 대한 이슬람 공화국 이란의 원칙적 입장을 설명하며 밝혔다. 적들이 다시 군사적 대결과 전쟁의 길을 선택한다면, 이란의 응답은 과거보다 훨씬 더 강력하고 단호할 것이다.

아락치는 또한 이슬람 공화국 이란 대표단에 대한 미국 관리들의 비열한 행동, 특히 대표단 구성원 추방 주장을 규탄하며 지적했다. 이란 대표단의 입국과 출국은 사전에 발표된 계획에 따라 이루어졌다. 그럼에도 불구하고 미국 관리들은 이란 고립을 인식시키려는 자신들의 실패를 만회하기 위해 거짓말과 이란 대표단 추방 주장을 하였다. 이는 한편으로 유엔 개최국으로서 미국의 국제적 의무 위반을 명백히 인정하는 것이며, 다른 한편으로 가장 중요한 국제적 사건에서 이슬람 공화국 이란의 효과적인 존재에 대한 미국 관리들의 분노를 보여주는 것이다.