예멘 전쟁에서 미국의 첫 손실; 미국 헬리콥터 실종

ABNA 통신이 러시아 투데이 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 비행 추적 시스템은 홍해 해역에서 긴급 상태를 기록한 후, 미국 해군 소속 헬리콥터가 사우디아라비아 얀부 시 해안 근처에서 레이더 화면에서 사라지기 전에 구조 요청 코드를 전송했다고 확인했다.

Flightradar24 사이트가 제공한 실시간 추적 데이터에 따르면, 미국 해군 소속 MH-60S형 다목적 헬리콥터가 조난 코드 7700을 전송했다. 이 코드는 항공 분야의 세계적 표식으로 일반 긴급 상태를 나타낸다. 이 메시지는 홍해의 항로 상공을 비행 중 얀부 시 근처에서 전송되었다.

비행 경로 관련 도표와 항공기 송수신기 관련 데이터는 긴급 코드 활성화 직후 갑작스러운 속도 저하를 보여준다.

긴급 메시지 기록과 속도 저하 직후, 항공기의 도달 범위 밖 신호가 끊겼고 이 헬리콥터는 공개 레이더 추적 서비스에서 사라졌다.

이 사건에 따라, 미국 해상 초계기가 미국 군 헬리콥터가 홍해 추적 시스템에서 사라지기 전에 관측된 마지막 위치로 파견되었다.

이 순간까지 미국 해군과 중부사령부 CENTCOM은 이 사건에 대해, 또는 이 헬리콥터에 탑승한 사람들의 상태와 수에 대해 어떤 공식 성명이나 작전 보고도 발표하지 않았다.

미국 정부가 예멘 전쟁에서 사우디아라비아의 지원 요청에 동의하는 것을 반복적으로 거부한 후, 미국 관리가 어젯밤 알자지라에 말했다: 우리는 후티(예멘 군대와 전투원)의 공격에 대응하기 위해 계획, 정보 교환, 연료 공급 분야를 포함하여 사우디아라비아를 지원하고 있다.

이 미국 관리는 이어서 말했다: 사우디아라비아는 자국의 영공을 방어하고 후티에 반대하는 세력을 지원하기 위해 우리의 연료 공급 능력을 이용하고 있다. 약 200명의 미국 고문이 사우디아라비아의 계획 센터에서 조언을 제공하고 있다. 미국 고문은 사우디 군이 목표 선정 작전을 효율적이고 효과적으로 수행하도록 돕고 있다.