ABNA 통신에 따르면, 뉴욕타임스는 미국 내 시온주의 로비의 영향력 시대가 끝났다고 보도했다. AIPAC으로 알려진 이 로비는 민주당 정치인들에게 짐이 되고 미국 유대인들에게 긴장의 원천이 되었으며, 민주당은 이 로비의 재정적 지원을 받지 않고 있다.

이 보고서에 따르면, 시온주의 로비는 미국에서 수십 년간 강력한 영향력을 행사한 후, 시온주의 정권에 대한 무조건적 지원과 공화당 편들기 때문에, 가자 지구에 대한 이스라엘의 범죄에 대한 비판이 강화되는 가운데 그 지위를 잃고 있다.

이 보고서는 한때 AIPAC의 영향력 때문에 의회에서 이스라엘에 대한 무조건적 지원이 일상적인 일이었지만, 가자 전쟁이 상황을 바꾸고 정권의 인기를 떨어뜨렸다고 전했다. 2026년 NBC 여론조사에 따르면, 미국 유권자의 32퍼센트만이 이 정권에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있다.

이 보고서에 따르면, AIPAC은 반이스라엘적 접근을 가진 민주당 후보들을 패배시키기 위해 수백만 달러를 지출했지만 실패했다. 일부 민주당원들도 이 관계가 자신들의 선거 선택에 부정적인 영향을 미칠 것을 두려워하여 더 이상 AIPAC으로부터 돈을 받고 싶지 않다고 말했다.