머피: 미국인들은 이란과의 재전쟁을 원하지 않는다; 트럼프는 실패했다

ABNA 통신에 따르면, 저명한 미국 상원의원 크리스 머피는 알자지라와의 대화에서 이란에 대한 침략 재개는 지역, 미국, 그리고 세계 안보에 바람직하지 않을 것이며, 미국인들은 이 전쟁의 지속을 원하지 않고 누구도 트럼프가 무엇을 할지 모른다고 강조했다.

그는 덧붙였다: 이란에 대한 전쟁은 지난 수십 년 동안 가장 인기가 낮으며, 미국인의 20퍼센트만이 그것에 찬성한다. 중간선거가 트럼프의 이 입장에 영향을 미치기를 바란다.

머피는 말했다: 호르무즈 해협을 다시 여는 길은 전쟁을 끝내는 것이다. 트럼프는 경제적 결과와 미국 동맹국의 이익을 생각해야 한다. 곧 합의가 이루어지기를 바란다. 나는 상원의원으로서 이 전쟁의 재개를 막기 위해 모든 노력을 기울일 것이다.

그는 말했다: 트럼프는 미국 국민의 의지, 즉 이 전쟁의 종결을 중요시하지 않는다. 그는 언급된 전쟁에서 자신의 목표 중 어느 것도 달성하지 못했다. 트럼프의 오만이 이 전쟁의 재개를 초래할 수도 있다. 이 과정은 어떤 성과도 가져오지 못할 것이다. 왜냐하면 미국은 자국의 전략적 석유 비축량을 사용해 버렸고 호르무즈 해협이 한두 달 더 폐쇄되는 것을 견딜 수 없기 때문이다.