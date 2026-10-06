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머피: 미국인들은 이란과의 재전쟁을 원하지 않는다; 트럼프는 실패했다

6 10월 2026 - 12:28
News ID: 1874480
Source: ABNA
머피: 미국인들은 이란과의 재전쟁을 원하지 않는다; 트럼프는 실패했다

저명한 미국 상원의원은 이란에 대한 침략을 재개하려는 트럼프의 의도를 강하게 비판했다.

ABNA 통신에 따르면, 저명한 미국 상원의원 크리스 머피는 알자지라와의 대화에서 이란에 대한 침략 재개는 지역, 미국, 그리고 세계 안보에 바람직하지 않을 것이며, 미국인들은 이 전쟁의 지속을 원하지 않고 누구도 트럼프가 무엇을 할지 모른다고 강조했다.

그는 덧붙였다: 이란에 대한 전쟁은 지난 수십 년 동안 가장 인기가 낮으며, 미국인의 20퍼센트만이 그것에 찬성한다. 중간선거가 트럼프의 이 입장에 영향을 미치기를 바란다.

머피는 말했다: 호르무즈 해협을 다시 여는 길은 전쟁을 끝내는 것이다. 트럼프는 경제적 결과와 미국 동맹국의 이익을 생각해야 한다. 곧 합의가 이루어지기를 바란다. 나는 상원의원으로서 이 전쟁의 재개를 막기 위해 모든 노력을 기울일 것이다.

그는 말했다: 트럼프는 미국 국민의 의지, 즉 이 전쟁의 종결을 중요시하지 않는다. 그는 언급된 전쟁에서 자신의 목표 중 어느 것도 달성하지 못했다. 트럼프의 오만이 이 전쟁의 재개를 초래할 수도 있다. 이 과정은 어떤 성과도 가져오지 못할 것이다. 왜냐하면 미국은 자국의 전략적 석유 비축량을 사용해 버렸고 호르무즈 해협이 한두 달 더 폐쇄되는 것을 견딜 수 없기 때문이다.

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