바가이: 유럽이 침략자에게 수단을 제공하면 책임을 져야 한다

ABNA 통신에 따르면, 외무부 대변인 이스마일 바가이는 오늘(월요일) 라디오 인터뷰에서 외무장관과 테헤란 주재 외국 외교 사절단 및 국제기구 사무소의 대사·대표들과의 최근 회의의 이유와 주요 의제를 설명하며 말했다: “이 회의는 뉴욕에서 열린 유엔 총회 연례 회의에서 돌아온 후 개최되었습니다. 이 중요한 국제적 사건 이후 테헤란 주재 외교관들과 회의를 열어 국가의 입장과 대표단 방문 중 제기된 가장 중요한 의제를 설명하는 것이 관례입니다.”

외무부 대변인은 올해 방문의 특별한 상황을 언급하며 덧붙였다: “올해 총회 참석은 두 배의 중요성을 가졌습니다. 왜냐하면 이란 국민의 조국에 대한 영웅적 방어 이후 이 회의에 우리가 처음 참석하는 것이었고, 이란의 논리와 위엄을 여론과 국제 사회에 보여줄 필요가 있었기 때문입니다. 이러한 틀 안에서 대통령의 연설도, 대통령과 이란 외무장관이 각국 정상, 외무장관, 국제기구 고위 관계자들과 60회 이상의 고위급 회담을 개최한 것도 국가의 억울함과 이란의 국가 안보와 존속 보호에 있어서의 위엄을 동시에 설명하기 위한 적절한 기반을 마련했습니다.”