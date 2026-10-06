아미르 하타미: 적이 다시 실수하면 압도적인 보복을 가할 것이다

ABNA 통신에 따르면, 이란 이슬람 공화국 군 총사령관 아미르 하타미 소장은 파르스 주를 방문하여 이 주에 주둔한 군 부대를 시찰하고, 병력의 전투 사기, 장비 준비 상태, 이 부대들의 방어 능력을 평가했다.

하타미 소장은 이 부대들의 지휘관과 책임자들이 모인 자리에서 군의 노력, 단결, 협력에 감사를 표하며 말했다: 파르스 주에서 군의 협력과 시너지는 부대 간의 결속과 조정의 적절한 모범이며, 이러한 모범은 다른 지역에서도 강화되어야 한다.

그는 최근 전쟁에서 군의 성과를 언급하며 이란 이슬람 공화국이 최근 전쟁에서 승리했다고 말하며 강조했다: 전쟁에는 피해가 있지만 중요한 것은 전쟁의 결과이며, 그것은 항복 대신 국가에 존엄과 영광을 가져왔다.

군 총사령관은 이어 전쟁이 아직 끝나지 않았다고 강조하며 말했다: 적은 군사적 장에서 실패한 후 다른 방법으로 돌아섰고, 제재와 경제적 압력으로 국민에게 압력을 가하려 하며, 그와 함께 불안과 혼란을 조성하기 위한 많은 행동을 추구하고 있다. 군대는 준비와 경계를 유지하며, 적이 다시 실수하면 그 위협에 압도적인 보복을 가할 것이다.

하타미 소장은 강요된 전쟁에서 얻은 국가의 전략적 성과의 중요성을 언급하며 강조했다: 승리를 공고히 하고 전쟁의 그림자를 국가로부터 멀리하기 위해 창출된 기회를 활용해야 하며, 이 길에서 저항과 인내를 계속해야 한다.

그는 전투 준비의 가장 중요한 요소 중 하나로 창의성과 창조성을 꼽으며 말했다: 적의 계산을 흔들 수 있는 모든 창의성은 가치가 있다. 적은 계산, 훈련, 계획에 기반하여 행동하며, 모든 새로운 창의성이 이러한 계산을 바꿀 수 있다.

군 총사령관은 말했다: 전쟁은 인내의 장이며, 더 많은 저항과 인내를 보일 수 있는 측이 결국 승리할 것이다. 우리는 방어하는 측으로서 국가와 군대에서 높은 인내 잠재력을 보유하고 있다. 우리는 스스로를 정의 방어의 길에 있다고 여기며 신의 약속을 신뢰하고, 이 믿음으로 적과의 대결과 국가 방어의 길을 계속한다.