아락치: 이란은 자국의 국익과 국가 안보를 단호히 수호한다

ABNA 통신에 따르면, 외교 대표단을 이끌고 테헤란을 방문한 아르메니아 공화국의 아라라트 미르조얀 외무장관은 오늘 오전 월요일, 우리나라의 세예드 압바스 아락치 외무장관과 만나 회담했다.

이 회담에서는 테헤란-예레반 관계에 대한 논의와 의견 교환이 이루어졌으며, 양측은 양국의 관심 분야에서 다양한 분야의 양자 협력의 성장 과정을 검토하면서 이란과 아르메니아 지도자들의 관계 발전과 심화에 대한 결의를 강조했다.

우리나라 외무장관은 이란과 아르메니아 두 민족의 오래되고 지속적인 유대를 언급하며, 이웃 국가들, 특히 코카서스 지역과 중앙아시아와의 관계 확대를 위한 이란 이슬람 공화국의 접근을 강조했다.

그는 이슬람 공화국이 아르메니아와의 우호적이고 항상 성장하는 관계에 특별한 가치와 중요성을 부여하며, 코카서스 지역과 중앙아시아 국가들과의 교류와 관계의 날로 증가하는 강화를 지역 전체 모든 국가의 안보와 평화의 보장, 그리고 지역 민족들의 경제 성장과 번영을 제공하는 것으로 본다고 밝혔다.

아르메니아 외무장관은 테헤란 방문에 만족을 표하며, 이란과 아르메니아 관계의 전략적 성격, 그리고 이란과의 협력 확대에 대한 예레반의 지속성과 노력을 강조하고, 이란과 아르메니아의 포괄적 전략적 파트너십 협정 서명으로 양국 관계가 더욱 심화되기를 희망했다.

이란과 아르메니아 외무장관은 이 회담에서 경제, 정치, 무역, 운송 및 에너지 분야에서 협력을 더욱 강화하는 방법에 대해 협의했다.