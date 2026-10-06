갈리바프: 캅카스는 외부 세력의 지정학적 경쟁 장소가 되어서는 안 된다

ABNA 통신에 따르면, 아르메니아의 아라라트 미르조얀 외무장관은 오늘 오후(월요일, 메흐르월 13일) 이란의 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 만나 회담했다.

의회 의장은 이 회담 초반에 최근 전쟁 중과 이후 이란 이슬람 공화국과 함께한 아르메니아 국민과 정부의 입장과 행동을 치하하며 말했다: “이웃 국가 국민의 이러한 동행은 마음속에 좋은 기억을 남겼습니다.”

이란 의회 의장은 강조했다: “양자 관계 외에도 캅카스에는 운송 경로를 포함한 지역 문제가 있으며, 이란 이슬람 공화국과 아르메니아는 이에 대해 대화할 수 있습니다.”

그는 캅카스 지역이 그 어느 때보다 평온이 필요하며 이는 공식 국경의 강화를 통해 이루어져야 한다고 강조하며 덧붙였다: “경험은 역외 세력의 개입이 불안을 초래할 수 있음을 보여주었습니다. 예를 들어 페르시아만 지역에서는 외부 세력이 들어왔고 일부 국가들은 이 존재가 자국에 안보를 가져다줄 수 있다고 생각했지만 그 결과는 불안이었습니다. 이 세력들은 지역 국가들의 능력과 자원을 탐내며 자신들의 이익만을 추구합니다.”

갈리바프는 말했다: “양국의 정치·경제 분야에서 지속적이고 진전된 의견 교환과 협력이 통과, 에너지 및 기타 분야에서 기회를 창출하는 데 기여하고 효과적이기를 바랍니다.”

이란 의회 의장은 다양한 문제에서 미국인의 신뢰할 수 없음을 강조하며 지적했다: “미국인은 군사 분야에서 이란 이슬람 공화국에 대해 어떤 목표도 달성하지 못하고 패배했으며, 정치 분야에서도 양해각서 이행에서 약속을 어겨 이 분야에서도 자국의 신뢰에 또 다른 타격을 입혔습니다.”

이 보고서에 따르면, 아르메니아의 아라라트 미르조얀 외무장관도 이 회담에서 자국과 이란 이슬람 공화국의 관계를 전략적이라고 평가하며 말했다: “양국 정부의 협력이 이를 더욱 공고히 합니다.”

그는 말했다: “우정과 지속적인 관계는 어려움 속에서 함께 함으로써 이루어집니다. 실제로 어려운 날의 우정이 관계를 더욱 강하게 만듭니다.”