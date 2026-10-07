루비오: 호르무즈 해협은 열려 있다!

아브나 통신이 알자지라를 인용한 보도에 따르면, 마르코 루비오 미국 국무장관은 워싱턴이 한 나라가 중요한 해상 경로를 통제하는 것을 받아들일 수 없다고 주장했다.

루비오는 그리스에서 열린 기자회견에서 에너지 공급을 위한 다양한 경로와 자원이 존재해야 하며 미국은 특정 해상 경로에 대한 의존을 받아들일 수 없다고 말했다.

그는 자국 관리들과 보조를 맞춰 위기와 에너지 가격에 영향을 미치기 위해 다음과 같이 주장했다: 호르무즈 해협은 열려 있고 현재 그곳을 통해 나오는 석유의 양은 폐쇄 이전에 나오던 양과 정확히 같다.

미국 국무장관은 또한 이란에 대한 자국의 약속 위반과 과도한 요구에 주의를 기울이지 않고 다음과 같이 주장했다: 이란은 자국의 핵 프로그램에 대해 워싱턴과 합의에 도달할 여러 기회를 활용하지 못했다.

루비오는 이란이 결코 핵무기를 얻지 못할 것이며 테헤란이 미군을 지역에서 철수시키려 한다고 주장했다; 그에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 조치를 받아들이지 않을 것이다.

그는 또한 이란이 호르무즈 해협의 완전한 통제를 잃었다고 주장했다.

미국 국무장관의 발언은 미국과 유럽 국가들에서 연료와 에너지 가격이 기록을 세우고 계속 상승하고 있는 가운데 나왔다.