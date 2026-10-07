아부 오베이다: 알악사 폭풍 작전은 군사적 걸작이었다

아브나 통신에 따르면, 하마스의 군사 부문인 카삼 여단 대변인 아부 오베이다는 강조했다: 축복받은 작전으로부터 3년이 지났다; 남자들의 손이 점령자들의 안보 교리를 영원히 파괴한 날이다. 더 이상 억제력도, 경고도, 최종 승리도 남아 있지 않다. 이 축복받은 작전의 영웅들과 순교자들, 그 지휘관들부터 병사들과 위대한 팔레스타인 민족에 이르기까지 존엄과 자부심으로 가득 찬 인사를 보낸다.

그는 덧붙였다: 오 위대한 가자의 민중이여, 큰 대가가 치러졌지만 너희의 행동은 위대했다. 미래 세대는 너희를 역사의 얼굴과 세계의 방정식을 바꾼 위대한 자들, 이 작고 포위된 지리적 지점에서 움마와 그 성지들의 명예를 수호한 자들로 기억할 것이다; 자유로운 자들의 양심을 일깨우고 점령자들과 공모한 모든 자들을 망신시킨 지역이다.

아부 오베이다는 명확히 했다: 10월 7일은 군사적 걸작이었으며 그 계획과 실행의 위대함과 그 안에 사용된 전략적 기만의 천재성은 적과 동지 모두가 인정한다. 저항 세력은 이 작전에서 혁신을 위해 모든 기회를 활용했다, 여기에는 네타냐후의 자기애와 적을 과소평가하는 그의 오만함도 포함된다.

그는 말했다: 팔레스타인은 결코 자신의 지지자들, 특히 이 길에서 피를 희생한 자들을 잊지 않을 것이다. 알악사 모스크의 모독과 가자의 고통은 모든 사람을 깨워야 한다. 수단과 리비아의 용기와 명예는 예멘, 레바논, 이라크, 이란에 못지않다. 모든 사람이 단순한 드론이 적에게 무엇을 했는지 보았을 때, 서방 전선도 그에 대항하여 열린다면 어떻게 될까?