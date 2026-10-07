사나: 알악사 폭풍은 수십 년 점령의 결과였다

아브나 통신이 알마시라를 인용한 보도에 따르면, 예멘 사나 정부의 외무부는 알악사 폭풍 3주년 성명에서 다음과 같이 발표했다: 알악사 폭풍은 수십 년의 점령, 봉쇄, 학살, 팔레스타인 민중의 권리 침해의 자연스러운 결과였다, 반면 적은 가자에서 전쟁 범죄와 대량 학살을 계속 저지르고 있다.

이 성명에는 다음과 같이 쓰여 있다: 알악사 폭풍은 팔레스타인 대의를 다시 무대에 올리고 정상화 프로젝트를 무력화했으며 적이 목표 달성에 실패했음을 드러냈다.

예멘 외무부는 말했다: 우리는 저항 운동, 그 중에서도 하마스, 이슬람 지하드 및 기타 팔레스타인 저항 그룹, 그리고 레바논 헤즈볼라, 이슬람 공화국 이란, 저항 축으로 팔레스타인 대의를 지원하는 데 많은 희생을 치른 이들을 존경하고 찬양한다.

이 성명에는 다음과 같이 쓰여 있다: 예멘은 종교적, 인도적, 도덕적 의무로 팔레스타인 지원을 계속하며 팔레스타인 민중의 인내, 저항, 팔레스타인 대의를 지지하는 국가와 민족에게 경의를 표한다.

예멘 외무부는 말했다: 국제 사회는 침략을 중단하고 점령을 끝내기 위한 책임을 이행하도록 요구받는다. 우리는 예멘의 지도부, 정부, 민중의 팔레스타인과의 연대를 강조하며 팔레스타인 해방은 예멘의 최우선 과제로 남을 것이다.