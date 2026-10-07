사르다르 자바니: 이란 민족은 미국과의 전쟁에서 전략적 승리를 달성했다

아브나 통신 기자의 보도에 따르면, 사르다르 야돌라 자바니는 화요일 저녁 반다르아바스 주민 모임에서 말했다: 적은 전쟁 초기에 전격적인 공격과 격렬한 전쟁으로 이삼일 내에 이슬람 공화국을 전복시키고 방어 및 안보 구조를 마비시키고 이란을 분할하여 자신의 지배를 국가에 강요할 수 있다고 생각했지만, 그 계산에서 이란 민족을 알지 못했다.

혁명수비대 총사령관의 정치 담당 부관은 라마단 전쟁 이후의 발전을 언급하며 말했다: 적은 이슬람 공화국의 약화와 붕괴를 목표로 전쟁을 시작했지만, 오늘날 세계 많은 사람들의 인정과 판단에 따르면 이슬람 이란은 전쟁 전보다 더 강하다.

자바니는 덧붙였다: 적은 군사 공격으로 원하는 결과를 실현할 수 있다고 생각했지만, 이란 민족은 저항하고 순교자를 내고 저항했으며 마침내 전략적 승리를 달성했다; 반대로 미국과 오만의 전선은 패배에 직면했다.

그는 이 패배를 받아들이는 것이 적대 전선에 어렵다고 말하며 계속했다: 이 전쟁에서의 패배는 단지 미국의 패배가 아니라, 서방 국가들, 시오니스트 정권, 미국의 동맹국들도 이 대결에서 초기 목표와 반대되는 결과에 직면했다.

그는 강조했다: 미국은 지난 40년 동안에도 여러 번 이러한 압력을 이란 민족에 대해 가했지만, 이 민족은 압력에 맞서 일어선다는 것을 보여주었다.

자바니는 마지막으로 강조했다: 군사 분야에서의 전쟁은 적의 패배와 이란 민족의 확실한 승리와 함께했다, 그러나 적은 적대 전선의 광범위함 때문에 이 패배의 수용을 어렵게 여기고 그 때문에 복합 전쟁의 도구를 사용하여 자신의 목표를 추구하려고 한다.