10월 7일; 시오니스트 군대의 무적 신화를 무너뜨리는 작전이었다

아브나 통신에 따르면, 이슬람 혁명수비대는 성명에서 역사적이고 전략적인 알악사 폭풍 작전 3주년인 메흐르월 15일을 기리며, 이 작전을 시오니즘의 종말의 시작이자 시오니스트 군대의 무적 신화의 붕괴이며 거룩한 쿠드스의 인종차별적이고 점령적인 정권의 확실한 쇠퇴 경로를 가속화하는 미래를 형성하는 사건이라고 불렀다.

이 성명의 본문에는 다음과 같이 쓰여 있다:

1402년 메흐르월 15일, 즉 2023년 10월 7일로부터 3년이 지났다; 팔레스타인 저항과 영웅적인 하마스의 전사들이 하나님에 대한 신뢰와 억압받는 팔레스타인 민중의 강철 같은 의지로 저항 역사상 가장 큰 작전 중 하나를 수행하고 찬탈자 시오니스트 정권의 안보 구조를 산산조각낸 날이다.

이 거대하고 잊을 수 없는 역사적 사건으로부터 3년이 지나, 지역의 전략적 방정식은 저항 축에 유리하게 바뀌었고, 시오니스트 정권은 주요 지지자인 미국과 함께 구조적 위기와 연이은 패배의 소용돌이에 빠졌다.

알악사 폭풍 작전은 순교한 지도자, 존경하는 이맘 사이드 알리 하메네이(그의 고귀한 영혼이 성화되기를)의 표현에 따르면, 시오니스트 정권의 확실한 쇠퇴 경로를 확고히 한 «미래를 형성하는 사건»이었다; 이 작전은 시오니스트 군대의 무적 신화를 영원히 무너뜨렸을 뿐만 아니라, 지역 전체의 저항 전선을 부인할 수 없는 전략적 현실로 만들었다. 가자에서 레바논, 예멘에서 이라크와 시리아, 그리고 이슬람 이란에서 점령지의 심장까지, 모두가 단일하고 조정된 대형으로 시오니스트 적과 그 미국 및 지역 지지자들에게 도전했다.

이 성명은 오늘날 전장의 현실을 언급하며; 미국과 시오니스트 정권 및 지역 보병의 위협, 음모, 강요된 전쟁에 맞서는 저항 축의 의미 있는 조정을 지적하며 다음과 같이 덧붙인다: 최신 지역 및 국제 발전에서 저항 전선은 정확하고 파괴적인 작전으로 시오니스트 정권과 미국의 몸에 치명적인 타격을 가했다.

이 성명의 계속에서 이슬람 이란에 대한 두 번째와 세 번째 강요된 전쟁, 그리고 나스르 작전과 침략자 처벌 작전에서 미국과 시오니스트 정권의 전략적 패배의 차원을 열거하며 다음과 같이 지적한다: 미국은 시오니스트 정권의 범죄를 전면적으로 지원하고 이슬람 공화국 이란에 대한 반복적인 위협으로도, 선언된 목표 중 어느 것도 달성하지 못했을 뿐만 아니라, 세계 여론 앞에서 자신의 부풀려진 위엄을 잃었다. 이란에 대한 두 번째와 세 번째 강요된 전쟁은 군대의 단호하고 후회하게 만드는 응답에 직면했고 값싼 위협의 시대가 끝났음을 증명했다.