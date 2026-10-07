아브나 통신에 따르면, 이슬람 혁명수비대 지상군 특수부대는 이슬람 공화국 이란 군대를 대표하여 방위 외교 강화와 지역 폭력적 흐름 억제에서의 결속을 목표로 민스크가 주최하는 국제 훈련 «유라시아-안티 테러 2026»에 참여했다.

혁명수비대 지상군 작전 부사령관인 발리 마다니 준장은 이 훈련 참여와 이 공동 훈련의 작전 우선순위에 대해 말했다: 주요 초점은 지역 안보에 대한 공동 위협으로 인식되는 극단주의 행동에 대응하고 폭력적 흐름을 진지하게 억제하기 위한 상하이 협력 기구 회원국 간의 시너지에 있다.

그는 이 훈련의 규모를 설명하며 명확히 했다: 이 공동 훈련은 상하이 협력 기구의 14개 회원국과 하위 위원회의 참여와 100명 이상의 고위 군사 및 안보 관리의 참석으로 벨라루스 수도에서 3일 동안 개최되고 있다.

혁명수비대 지상군 작전 부사령관은 또한 안보 및 대테러 협력 수준 향상을 이 훈련장에서 이란의 주요 전략으로 간주하고 새로운 안보 위협에 맞서는 경험 교환의 중요성을 강조했다.

이슬람 공화국 이란은 이전에 1404년에 «사한드 2025»로 알려진 상하이 협력 기구 회원국 대테러 훈련을 성공적으로 주최하여 방위 외교와 안보 중심 지역 협력에 대한 적극적인 약속을 구현하는 데 효과적인 발걸음을 내디뎠으며, 오늘 민스크에서 특수부대의 존재는 바로 그 전략적 접근의 연속이다.