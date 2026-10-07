페제시키안과 푸틴의 전화 통화; 이란과 러시아 협력의 지속 강조

아브나 통신에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 오늘 1405년 메흐르월 15일 수요일 정오, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 전화 통화에서 그의 생일을 축하하며 러시아 대통령에게 장수와 건강을, 이 나라의 정부와 국민에게 긍지, 성장, 번영을 기원했다.

대통령은 이 통화에서 테헤란과 모스크바 관계의 양호하고 발전하는 과정을 언급하며 다양한 분야에서 양자 협력의 지속과 강화의 필요성을 강조하고 이 길의 지속을 양국의 공동 이익에 부합하는 것으로 보았다.

블라디미르 푸틴도 이란 대통령의 축하와 애정에 감사하며 이슬람 공화국 이란의 정부와 국민에게 평화, 번영, 안전, 긍지를 기원했다.

러시아 대통령은 또한 포괄적 전략 협력 조약의 틀 안에서 테헤란과 모스크바의 협력 과정을 언급하며 이 협력은 지역의 현재 변화와 사건에도 불구하고 추진되고 지속되고 있다고 명확히 했다.

블라디미르 푸틴은 적들의 침략에 맞선 이란 국민의 역사적이고 영웅적인 저항을 언급하며 이란의 용기는 세계 많은 사람들의 주목과 찬사를 받고 있다고 말했다.

러시아 대통령은 또한 긴장 완화를 위한 중재와 지원을 위한 일부 국가들의 노력을 언급하며 러시아는 이러한 외교적 노력을 지지하며 이란 친구들은 모스크바도 이 분야에서 역할을 하고 지원할 준비가 되어 있다고 확신할 수 있다고 말했다.