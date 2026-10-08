아브나 통신이 ABC 뉴스를 인용한 보도에 따르면, 뉴욕 시장 조란 맘다니는 오늘 수요일 영광스러운 알악사 폭풍 작전 3주년을 맞아 성명을 발표했다.

뉴욕 시장은 시온주의 정권의 행동을 강하게 비판하고 이를 집단학살이라고 규정했다.

수요일 그의 성명에서 이 고통은 그날 시작된 것도 그날 끝난 것도 아니며, «가자에서 이스라엘의 파괴적이고 지속적인 집단학살로 계속되었다»고 밝혔다. 이 고통은 그날 시작된 것도 그날 끝난 것도 아니다; 가자에서 이스라엘의 파괴적이고 지속적인 집단학살로 계속되었다; 그 집단학살에서 74,000명 이상의 팔레스타인인, 그 중 21,000명 이상의 어린이가 살해(순교)되었다. 소위 휴전 후에도 1,400명 이상의 팔레스타인인이 더 목숨을 잃었다. 이 고통은 이스라엘이 병원 앞에서 기다리는 구급차 위에 폭탄을 떨어뜨릴 때마다, 주거용 건물이나 언론인을 표적으로 하는 드론 공격 때마다, 그리고 국경 검문소에서 되돌려 보내지는 식량 원조 화물마다 심화되었다. 많은 뉴욕 시민들이 이 가슴 아픈 슬픔에 사로잡혀 있으며, 우리도 그들 곁에서 애도하고 있다; 우리의 세금이 이 전쟁 범죄 자금으로 사용된다는 것을 알면서도. 3년이 지난 지금, 우리는 점령과 아파르트헤이트가 계속되고, 전쟁 범죄가 응답 없이 남아 있으며, 우리 연방 정부가 무기 화물마다 여전히 이러한 범죄에 가담하고 있는 세상을 받아들여서는 안 된다.