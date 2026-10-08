미국 국가안보팀이 이란과 안사르 알라에 대한 전략을 검토했다

아브나 통신이 알자지라 방송을 인용한 보도에 따르면, 미국 NBC 뉴스는 워싱턴 관리 한 명을 인용하여 이란과 미국이 간접 협상의 틀 안에서 이번 달 뉴욕에서 이란 핵 프로그램에 대해 논의했다고 주장했다.

이 관리는 양측이 이번 달 뉴욕에서의 간접 협상 과정에서 이란 핵 프로그램 주제를 논의했다고 덧붙였다.

미국 관리은 또한 도널드 트럼프 미국 대통령이 앞으로 몇 주 안에 이란에 대한 작전 재개 가능성에 대해 자신의 국가안보팀과 논의했다고 주장했다.

이 보도에 따르면, 트럼프는 중간선거 전에 이란에 대한 공격을 실시하는 선택지도 검토했다.

미국 관리들은 NBC에 미국 정부의 국가안보팀이 이란과 예멘 안사르 알라 운동에 대한 워싱턴의 전략도 검토했다고 말했다.

미국 관리 한 명은 이와 관련하여 이 나라 정부가 이란 핵 프로그램을 포함한 근본적인 문제들을 다룰 이란과의 합의에 도달하려고 노력하고 있다고 덧붙였다.

액시오스의 주장: 펜타곤이 이란에서의 군사 작전 재개를 준비하고 있다

뉴스 사이트 액시오스는 여러 미국 관리들을 인용하여 펜타곤이 미국 중부사령부(CENTCOM)에 이란에서의 작전 재개를 위한 준비를 완료하라고 명령했다고 주장했다.

액시오스는 또한 백악관 관리 한 명을 인용하여 이란에 관한 모든 선택지가 언제든지 도널드 트럼프 미국 대통령의 손에 있다고 보도했다.

이 보도에 따르면, 펜타곤 관리도 이 부서의 임무는 군사적 선택지를 준비하여 트럼프에게 제시하는 것이라고 말했다.

액시오스는 또한 자체 소식을 인용하여 이란에서의 전투 작전 재개가 에너지 부문, 인프라 및 핵 시설의 목표물에 대한 공격을 포함할 수 있다고 주장했다.