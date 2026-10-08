예멘이 사우디아라비아 소속 터키제 드론을 격추했다

아브나 통신이 알-마시라 방송을 인용한 보도에 따르면, 예멘 군대 대변인 «야히야 사리»는 이 부대들이 사우디아라비아 소속이었던 터키제 «바이락타르 아큰즈»형 무장 정찰 드론 한 대를 타이즈 주 상공에서 격추했다고 발표했다.

그는 이 드론이 적절한 무기로 표적이 되어 격추되었다고 덧붙였다.

예멘 군대 대변인은 또한 해당 드론이 타이즈 주 상공에서 임무를 수행하던 중 표적이 되었다고 발표했다.