아브나 통신: 3년 동안 서아시아는 시온주의 정권의 침략적 폭발음으로, 물론 미국의 도움으로, 잠에서 깬다; 3년 동안 세계 일부 사람들에게 아침은 물과 빵을 찾는 것으로 시작되고 밤은 돌아오지 않은 사람들을 세는 것으로 끝난다. 2023년 10월 7일부터 오늘까지 대전쟁의 지리는 넓어졌고, 이스라엘 아동 살해 정권의 공격 흔적은 가자의 골목에서 남레바논의 집들로, 그리고 이란의 하늘로 뻗어 있다; 병원이 안전하지 않았고 사람들에게 안전한 피난처조차 될 수 없었던 전쟁, 학교는 교실에서 무고한 아이들의 매장지로 변했고, 물과 음식은 가장 기본적인 생활 필수품에서 세계의 흡혈귀들을 위한 전쟁 방정식의 일부가 되었다.

지난 3년을 작전의 역사, 무기의 이름, 공격 횟수로 이야기한다면, 사람들에게 일어난 일은 보이지 않을 것이다. 가자의 그 아이들, 매초 심장이 떨렸고 수의에 싸여 어머니의 품에서 순교자가 된; 폐허 외에 아무것도 남지 않은 집들; 더 이상 아이의 목소리를 듣지 못하는 어머니; 더 이상 아버지의 이름을 부르지 않는 아이; 어둠 속에서 장비도 없이 더 이상 구할 수 없을지도 모르는 부상자 위에 서 있는 의사; 학교 가방 대신 몇 병의 물을 들고 다니는 아이. 이것은 찬탈 정권 이스라엘이 가자를 세계 최대的人类적 파괴 현장 중 하나로 만든 3년의 이야기이며, 그 호전성과 아동 살해의 범위는 레바논과 이란까지 미쳤다.

가자, 레바논, 이란은 세 개의 다른 지리이지만, 지난 3년 동안 하나의 공통된 이미지가 여러 번 반복되었다: 무고한 사람들의 순교. 지난 3년은 미사일, 작전, 군사 목표의 수로만 측정할 수 없다. 더 이상 학교로 돌아가지 않은 아이들의 수로 측정해야 한다; 더 이상 환자를 받을 수 없었던 병원으로; 소유자가 잔해 아래에 남은 집들로; 아이를 묻은 어머니들로; 물을 위해 줄을 선 사람들로; 그리고 어느 아침 집을 나서 다시는 집으로 돌아가지 않은 가족들로. 핏자국은 가자에서 레바논과 이란으로 뻗어 있다; 그 흔적은 각 공격의 끝과 함께 사라지지 않고, 아직 전쟁 속에서 삶의 흔적을 찾고 있는 사람들의 기억에 남는다.