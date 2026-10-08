알악사 폭풍은 팔레스타인 문제를 세계 방정식의 중심으로 되돌렸다

마흐디 샤키바이는 인터뷰에서 알악사 폭풍 작전이 지역의 정치적·안보적 방정식을 얼마나 변화시켰다고 보는지, 그리고 어떤 변화가 그 가장 중요한 결과로 여겨질 수 있는지에 대한 질문에 답하며 말했다: 알악사 폭풍은 진행 중이던 방정식 — 일부 국가들이 팔레스타인 문제를 해결하지 않고 지역 내 관계 정상화를 시도하던 흐름 — 을 팔레스타인 문제를 지역적·세계적 방정식의 중심으로 되돌리는 것으로 바꾸었다.

그는 계속했다: 미국인들과 일부 지역 국가들의 도움으로, 팔레스타인인들을 큰 문제에 연루시키지 않고 아랍 국가들을 통해 시온주의 정권과의 관계 정상화 과정을 추진하여 다음 단계에서 팔레스타인 문제를 다루려는 흐름이 형성되어 있었다.

샤키바이는 덧붙였다: 알악사 폭풍은 이 과정을 마비시키고 팔레스타인 문제를 망각으로 밀어넣으려는 노력을 중단시켰으며, 팔레스타인이 다시 지역적·세계적 관심의 중심에 서게 했다.

그는 말했다: 10월 7일 작전의 가장 중요한 효과는 시온주의 정권과 그 서방 지지자들이 제시하던 지역의 안정된 질서라는 이미지에 도전한 것이었다.

팔레스타인 수호 협회 회원은 강조했다: 지역 변화의 주변부로 밀려나려 했던 팔레스타인 문제는 다시 지역 및 국제 정치의 중심으로 돌아왔다.

가자 전쟁은 시온주의 정권과의 정상화 비용을 높였다

그는 알악사 폭풍의 가장 중요한 결과 중 하나가 아랍 국가들과 시온주의 정권 간의 관계 정상화 과정의 중단 또는 둔화였다고 말할 수 있는지, 그리고 가자 전쟁이 이 과정에 얼마나 영향을 미쳤는지에 대한 질문에 답하며 말했다: 적어도 정상화 확대 측면에서 이 과정은 중단되었거나 극도로 둔화되었다고 말할 수 있으며, 이 분야에서 가자 전쟁의 영향은 완전히 명백했다.

샤키바이는 계속했다: 알악사 폭풍 작전 이전에는 사우디아라비아와 시온주의 정권 간의 관계 정상화 협상이 진행 중이었지만, 이 작전 이후 이 과정은 중단되거나 복잡해졌다.