가자에서 시오니스트 정권의 범죄에 대한 세계적 봉기

ABNA 통신이 알자지라에서 인용한 보도에 따르면, 팔레스타인 지지 세계 연합은 성명을 발표하고 오늘 금요일부터 3일 동안 가자 지구에 대한 침략 3주년에 억압받는 팔레스타인 민중에 대한 지지를 선언하기 위한 국제 캠페인 활동이 시작된다고 발표했다.

이 보도에 따르면, 해당 연합은 모든 민족과 민중 운동 및 법적 기관에 금요일, 토요일, 일요일 동안 전 세계에서 이 조정된 활동에 강력히 참여하고 시오니스트 정권의 집단 학살 중단의 필요성을 외칠 것을 요청했다.

이 연합은 강조했다: 거리, 의회, 가상 공간을 팔레스타인에 대한 지지와 이스라엘 점령 종식의 필요성을 선언하는 장소로 만드십시오. 3년의 학살, 파괴, 침략의 경과가 이러한 범죄를 일상화하도록 허용하지 마십시오. 국제 무대에서 서방 정부, 특히 미국에 의한 이스라엘의 정치적 면책은 중단되어야 합니다.

팔레스타인 지지 세계 연합은 2025년 런던에서 저명한 의회 및 법적 인사들의 참여로 결성된 민중 연합이다.