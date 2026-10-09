로이터와 AFP가 리야드에 대한 예멘의 성공적인 작전을 인정하다

ABNA 통신이 알마야딘에서 인용한 보도에 따르면, 정보 sources는 AFP 통신과의 대화에서 리야드의 킹 칼리드 공항에서 격렬한 폭발이 발생한 후 몇 시간 후에 적어도 한 대의 항공기가 심각한 피해를 입었다고 발표했다.

로이터도 세 개의 소스를 인용하여 리야드 공항에서 관찰된 연기가 항공기에서 발생한 것이라고 보도했다.

예멘 군대 대변인은 어젯밤 발표했다: 우리는 목요일 저녁 리야드의 킹 칼리드 공항을 두 발의 순항 미사일로, 나즈란 공항을 한 발의 탄도 미사일로, 하미스 무샤이트의 공군 기지를 한 발의 탄도 미사일로 표적으로 삼았다.

야히아 사리 준장은 소셜 미디어에 게시된 그의 메시지의 다른 부분에서 덧붙였다: 이 공격들은 신의 은혜로 정확하고 직접 명중으로 이루어졌으며 두 공항의 항공 교통에 혼란을 일으키고 그들과 공군 기지에 손해를 입혔다.

언론도 예멘 군대의 리야드 공항에 대한 미사일 공격으로 적어도 세 대의 항공기가 손상되었으며 그 중 하나가 심각하게 파괴되었다고 보도했다.