미국과 시오니스트 정권은 현대 시대의 가장 범죄적인 적이다

ABNA 통신이 알마시라에서 인용한 보도에 따르면, 예멘 안사르알라 운동의 지도자는 사나에서 열린 추도식이 사우디 군대의 공습 대상이 되어 수십 명의 순교자와 부상자를 남긴 «홀의 범죄»로 알려진 대학살 10주년 기념 연설에서 예멘과 지역의 최신 전개를 검토했다.

시오니스트 정권과 미국은 현대 시대의 가장 범죄적인 적이다

사이드 압둘말릭 바드루딘 알후시는 이 연설에서 말했다: 적들은 그들의 반역, 범죄, 억압, 폭압을 증가시키고 있으며, 우리 시대에 시오니스트 적, 미국 및 이 정권의 다른 지지자들은 이러한 범죄의 가장 두드러진 예 중 하나이다. 또한 사우디 침략자들은 현대 시대와 우리 아랍 및 이슬람 무대에서 가장 완강한 적의 가장 두드러진 예 중 하나이다. 사우디 정권은 스스로를 이슬람 깃발의 운반자로 소개하고 일신교의 표현을 국기에 넣었지만, 이 깃발의 칼은 오직 우리 민족에 대해서만 칼집에서 뽑혔다. 사우디아라비아 국기에 있는 칼은 결코 움마의 적들에게 휘둘리지 않았고 그들에 대해 단 한 번도 입장을 취한 적이 없다. 사우디 침략자들이 미국과 이스라엘에 대해 단 한 번이라도 군사적 입장을 취한 적이 있는가?

사우디 국기에 있는 칼은 결코 움마의 적들에게 휘둘리지 않았다

알후시는 계속했다: 사우디 적은 공격 대상의 결정에 있어 미국과 영국에 의존한다. 예멘에 대한 침략에 있어 사우디아라비아의 방식은 이슬람의 가치와 가르침, 본성적 가치, 국제법과 모순되는 시오니스트적, 악마적, 억압적 접근에 기반한다. 사우디 적이 훈련시키는 군사 조직은 포로를 이슬람의 가르침과 가치, 그리고 예멘 민족의 본성적 관습과 아무런 관련이 없는 야만적인 방식으로 대한다. 모든 시청자가 관찰하는 장면은 사우디의 침략 행위로 인해 슬픔에 잠긴 여성, 어린이, 순교자, 부상자 및 그 가족들의 고통스러운 장면이다. 하자에서 알리 아들리 가족에 대한 사우디 적의 범죄는 한 가족을 완전히 멸절시켰고 사우디 침략자는 다른 주에서도 범죄를 계속 저지르고 있다. 사우디 적은 마프라크 마위야 지역처럼 시민들을 그들의 집과 시장에서 표적으로 삼는다. 시장은 사람들의 집합과 만남의 장소이며 집과 시장과 전선 사이에 어떠한 모호함도 없다.