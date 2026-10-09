이자디 소장: 우리는 호르무즈 해협 방어에 완전한 준비가 되어 있다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 모스타파 이자디 소장, 이슬람 혁명수비대 총사령관 대리는 페르시아만과 호르무즈 해협 지역에서 혁명수비대 부대의 준비에 대해 언급하며 말했다: 이란 이슬람 공화국 군대는 전투 준비와 작전 능력을 갖추고 이 전략적 지역의 경비와 방어 임무를 수행하고 있다.

그는 덧붙였다: 마디나툰-누르 기지의 전사들은 이 땅의 자녀들이며, 성전 방어 시대의 유산이자 솔레이마니 순교자, 하라지 순교자, 바크리 순교자 같은 순교자들의 투쟁의 유산인 전투 부대에서, 의지가 강한 지휘관과 준비된 전사들과 함께 이 전략적 지역 방어에 준비되어 있다.

모스타파 이자디 소장은 밝혔다: 이 전사들은 강철 같은 의지, 강력한 작전 계획, 첨단 전술과 기법의 활용으로 적에 대한 이 지역의 운명적인 방어를 위해 자신을 준비시켰다.

이슬람 혁명수비대 총사령관 대리는 말했다: 호르무즈 해협은 이란 민족에게 속하며, 이 땅의 자녀들은 혁명수비대 지상군, 해군, 항공우주군에서 이란 이슬람 공화국 군대의 형제들과 함께 한 손처럼 이 지역의 경비와 방어 임무를 맡고 있다.

그는 계속했다: 이 지역들에서 이루어진 시찰은 세계 강대국에 맞서 이란 민족을 위해 위대한 승리를 이룬 성전 방어 시대 전사들의 같은 자녀들이 오늘도 같은 길을 계속하고 있음을 보여준다.

이자디 소장은 지역에서 전사들의 준비에 대해 언급하며 말했다: 호르무즈 해협은 오늘 이슬람 전사들의 손에 있고 그들의 통제 아래 있으며, 이 지역에서의 방어 조치와 전투 준비는 날로 더 광범위하고 더 강력해지고 있다.