바가이: 현실 왜곡은 미국의 거듭된 합의 위반을 감추지 못한다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 이스마일 바가이, 외교부 대변인은 마르코 루비오 미국 국무장관이 «이란이 여러 번 합의 기회를 놓쳤다»고 주장한 것에 대한 답변으로 말했다: 역사적 사실의 왜곡은 미국의 거듭된 합의 위반의 현실을 여론의 의식에서 제거할 수 없다.

바가이는 2018년 핵 합의로부터의 일방적 탈퇴, 외교 프로세스 파괴, 협상 중 이란에 대한 군사 침략 및 이후 6월 18일자의 양해 위반 등 미국의 거듭된 배신을 지적하며, 미국을 지역의 현존하는 불안정과 미국 및 세계에서의 경제적 결과에 대한 책임자로 간주하고 강조했다: 책임 전가와 동요하는 수사는 불법 전쟁과 자행된 범죄의 원인자를 책임 추궁하려는 미국과 세계 여론의 요구를 가릴 수 없다.

이란의 미국 제안에 대한 답변은 중재자를 통해 제시된다

외교부 대변인은 또한 이란-미국 협상의 최신 전개에 관한 질문에 대한 답변으로 말했다: 모든 전선에서 강요된 전쟁을 종식하고 페르시아만 지역과 호르무즈 해협에 안보를 회복하기 위한 이란 이슬람 공화국의 고려 사항과 조건은 명확하고 단호하게 설명되었으며, 상대방의 제안에 대해서도 중재자를 통해 필요한 답변이 제시될 것이다.

바가이는 명확히 밝혔다: 이란과 미국 간의 메시지 교환은 중재자를 통해 이루어진다.