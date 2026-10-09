페제시키안: 적들은 이란을 그렇게 쉽게 포위할 수 없다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안은 오늘 목요일 저녁 투르크메니스탄으로 출발하기 전, 독립국가연합 정상회의 두 회의——특별 손님으로——와 카스피해 연안국 정상 환경 회의에 참석하고 연설하기 위해, 다음과 같이 말했다: 이번 방문은 투르크메니스탄의 세르다르 베르디무하메도프 대통령의 공식 초청으로 이루어진다.

그는 카스피해가 현재 환경적 위협에 직면해 있으며 카스피해 연안국 정상 환경 회의 참석이 이런 관점에서 중요하다고 지적하며, 다음과 같이 덧붙였다: 카스피해는 미래 세대를 위한 자본이다, 만약 환경이 손상되면 카스피해 연안국들에게 많은 문제가 생길 것이다.

대통령은 계속했다: 기존의 오염, 카스피해 유입 감소와 건조, 또한 수산물 어획 증가는 이 지역이 직면한 문제이며 이번 방문에서 이에 관한 논의가 이루어질 예정이다.

페제시키안은 강조했다: 또한 투르크메니스탄 방문은 이 두 회의에 참석한 국가들과 다자 관계와 일방주의에 맞서는 것, 에너지 분야 협력 및 기타 정치, 경제, 사회, 안보 문제에 관한 논의를 할 좋은 기회이다.