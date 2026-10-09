이슬라미: 우리는 농축을 포기하지 않는다; 우라늄을 인도하지 않는다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 모함마드 이슬라미, 이란 원자력청장은 오늘 저녁 계획예산기구 장관의 어머니 추도식 부대에서 말했다: 농축은 핵 과정의 불가분한 부분이며 우리는 결코 그것을 포기하지 않을 것이다. 과정의 출발점이 없는데도 핵 산업을 가지고 있다고 주장할 수 있겠는가? 핵 산업은 과학과 기술의 추진 엔진이다.

그는 계속했다: 미국인들 자신과 현 대통령이 자국의 국가 발전, 국가 안보 및 국방 문서에서 핵 기술을 발전의 우선순위에 두었으며, 모든 국가가 자국의 핵 프로그램을 가속화하여 추구하고 있다.

원자력청장은 명확히 밝혔다: 이것들은 기만과 거짓이다. 확실한 것은 한 민족의 진보다; 이란 민족은 뒤처진 민족이 아니라 일류 민족이며 재능 있는 민족이다.

이슬라미는 말했다: 이란은 큰 잠재력을 가진 나라다. 발전의 권리와 지식의 경계는 이란 민족의 권리이며 우리는 물러서지 않는다.

이란 원자력청장은さらに 강조했다: 우라늄을 인도하지 않는다; 그런 소식은 없다.