트럼프의 선거 전략과 1월 중순까지 이란의 위험

호세인 라자이, 정치 전문가; 도널드 트럼프는 미국 의회 중간선거에서 패배할 가능성이 있는 경우, 새 의회가 구성되기 전에 이란 문제를 해결할 수 있는 황금의 두 달(11월 중순부터 1월 중순까지)만 남는다는 것을 잘 알고 있다. 그의 관점에서 이란에 대한 결정적 승리를 달성하는 것이 민주당 의회의 압력에서 벗어나는 유일한 방법이다. 따라서 이 «도박꾼»이 다시 자신과 자국의 미래를 위험에 빠뜨리고 미국의 모든 군사적, 경제적, 정치적 역량을 이란 민족을 무릎 꿇리기 위해 쏟아붓는다는 추측은 비현실적이지 않다. 공화당이 선거에서 승리하더라도 그의 전략은 여전히 미국 민족의 자원을 자신과 측근의 개인적 이익을 위해 희생시키는 것일 것이다. 다만 그 시나리오에서는 이란 민족과의 충돌을 위한 2년의 기회가 있다는 차이가 있다

반면, 트럼프는 중간선거 전에 이란과의 광범위하고 장기적인 전쟁에 휘말리기를 원하지 않는다. 그러한 전투는 미국의 에너지 위기를 악화시키고 대중의 불만을 높여 의회에서 공화당의 더 큰 패배를 초래할 수 있다. 트럼프는 민주당의 잠재적 다수에 맞서 이 의원들의 지지를 절실히 필요로 하며, 그들의 지지를 잃거나 그의 정당적 지위가 무너지는 것은 그의 정치적 미래에 치명적인 타격이 될 것이다. 그러한 상황에서 그와 그의 자문팀의 관점에서, 번개같고 요란한 작전을 수행하고 이어서 전쟁 종결을 선언하는 것이 물가 상황에 불만을 가진 유권자들에게 적어도 승리의 느낌을 심어주기 위한 더 바람직한 선택이다

최근 몇 주간 미국인의 지역 내 군사 배치와 이스라엘 관리 및 유럽과 아랍 국가 지도자들과의 협의는 그러한 계획의 존재를 보여준다. 켈랑 산과 10월 7일(알-악사 홍수 작전 기념일) 암살 목표에 대한 동시 공격과 같은 계획은 이스라엘 선거에서 네타냐후에게 상당한 도움을 주고 의회 선거에서 트럼프와 공화당의 상황에도 도움이 될 수 있었다

이 계획의 실행이 지연된 이유는 두 가지 요인에서 찾을 수 있다. 첫째, 그러한 계획은 전쟁 종결 선언이 이란의 광범위한 대응의 손을 묶고 이란 측이 최대한 이미 파괴된 미국 군사 기지를 목표로 하는 데 그칠 것이라는 전제에 기초하고 있다. 두 번째 요인은 이 계획의 효과가 암살 목표의 가용성과 이란 내 내부 혼란 조성에 달려 있다는 것이다